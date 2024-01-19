البيت الأبيض: بايدن أبلغ نتنياهو أنه «ما زال يؤمن بإمكانية إقامة دولة فلسطينية»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البيت الأبيض مساء اليوم الجمعة أن الرئيس جو بايدن أبلغ في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه ما زال يدعم إقامة دولة فلسطينية، وذلك في ظل توترات بين الزعيمين بشأن هذه القضية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحفيين «ما زال الرئيس يؤمن بأفق وإمكانية حل الدولتين. وهو يدرك أن الأمر سيتطلب الكثير من العمل الشاق».

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وتقدم إدارة الرئيس بايدن دعما مفتوحا لسلطات الاحتلال في عدوانها على قطاع غزة الذي تسبب في استشهاد نحو 30 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، ونحو أكثر من 1.5 مليون آخرين دمرت منازلها جراء القصف المدعوم من الولايات المتحدة وأوروبا.

مباحثات بايدن ونتنياهو

وتباحث الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن التطورات في غزة، وذلك في أول محادثة بينهما منذ ما يقرب من شهر وسط تقارير عن توترات بينهما.

وقال البيت الأبيض إن بايدن ونتانياهو «ناقشا آخر التطورات في إسرائيل وغزة»، مضيفا أنه سينشر إحاطة بشأن المكالمة قريبا، وفق وكالة «فرانس برس».