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بايدن يناقش مع نتانياهو التطورات في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 يناير 2024, 07:42 مساء
بايدن يناقش مع نتانياهو التطورات في غزة
صورة مركبة للرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. (الإنترنت)
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تباحث الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن التطورات في غزة، وذلك في أول محادثة بينهما منذ ما يقرب من شهر وسط تقارير عن توترات بينهما.

وقال البيت الأبيض إن بايدن ونتانياهو «ناقشا آخر التطورات في إسرائيل وغزة»، مضيفا أنه سينشر إحاطة بشأن المكالمة قريبا، وفق وكالة «فرانس برس».

تفاصيل توتر حاد بين بايدن ونتانياهو
وأمس الخميس، كشف تقرير أميركي مظاهر توتر حاد بين بايدن ونتانياهو، أبرز ملامحها رفض الأخير اقتراحًا أميركيا بشأن غزة.

ونقل تقرير لشبكة «إن بي سي» الأميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن «أبلغ نتانياهو أن لا حلا عسكريا لحماس، وأن عليه الاعتراف بذلك، وإلا فإن التاريخ سيعيد نفسه وسيستمر العنف، لكن نتنياهو لم يستجب».

ولفتت الشبكة إلى أن مسؤولي إدارة بايدن يضعون ترتيبات مع القادة الإسرائيليين الآخرين تحسبا لتشكيل حكومة ما بعد نتانياهو، مشيرة إلى وجود انقسامات بين إدارة بايدن ونتانياهو بشأن تعامل «إسرائيل» مع غزة.

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