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المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 يناير 2024, 10:17 مساء
المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية
قوات الاحتلال داخل نفق في غزة. (الإنترنت)
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أعلنت المقاومة الفلسطينية تنفيذ سلسلة من العمليات ضد قوات الاحتلال وسط قطاع غزة وجنوبه كما قصفت بالصواريخ مستوطنة سديروت، فيما أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة المزيد من جنودها وضباطها خلال الساعات الأخيرة.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس» مساء اليوم الإثنين إن مقاتليها أغاروا من أحد الأنفاق على قوة إسرائيلية راجلة بالأسلحة الرشاشة من مسافة صفر وتمكنوا من القضاء على 5 جنود، وذلك شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

تفجير عبوة «رعدية» مضادة للأفراد
كما أعلنت استهداف قوة راجلة أخرى بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح شرق مدينة خان يونس أيضا. وفي المحور نفسه، قالت القسام إن مقاتليها فجروا عبوة «رعدية» مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة تقدمت صوب عين نفق.

وقصفت القسام أيضا تجمعين لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وفقا لما جاء في منشوراتها عبر «تليغرام»، كما استهدفت جرافة إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105».

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وفي وسط القطاع، تدور اشتباكات عنيفة في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات، وقد أعلنت كتائب القسام أنها قصفت حشودا من الجنود الإسرائيليين شرق البريج بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

رشقات صاروخية
من جانبها، أعلنت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» مساء اليوم أنها قصفت سديروت ومستوطنات غلاف غزة الشمالي برشقات صاروخية. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 14 صاروخا أطلقت باتجاه سديروت، فيما أعلنت البلدية أنه تم اعتراض 5 صواريخ في سماء المدينة.

من ناحية أخرى، أعلن مستشفى «سوروكا» في النقب أنه استقبل 15 جنديا إسرائيليا خلال اليوم جراء المعارك في غزة. وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 18 من جنوده وضباطه جراء القتال في غزة خلال 24 ساعة.

وجاء هذا بالتزامن مع انسحاب فرقة عسكرية كاملة من قطاع غزة من أصل 4 فرق دفعت بها إسرائيل في حربها على القطاع المستمرة منذ أكثر من 100 يوم. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم سحب الفرقة 36، وبقي في غزة حاليا 3 فرق من الجيش، هي: 99 و162 و98.

عمليات المقاومة الفلسطينية بمحارو التوغل في غزة. (الإنترنت)
عمليات المقاومة الفلسطينية بمحارو التوغل في غزة. (الإنترنت)
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