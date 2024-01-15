الاحتلال الإسرائيلي يعلن قرب انتهاء «المرحلة المكثفة» من الحرب في جنوب غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الإثنين أن المرحلة المكثّفة من الحرب في جنوب قطاع غزة «ستنتهي قريبا».

وقال غالانت في مؤتمر صحفي «أوضحنا أن مرحلة العمليات المكثّفة ستستمر لنحو ثلاثة أشهر»، مضيفا «في جنوب غزة سنتوصل إلى هذا الإنجاز وسينتهي الأمر قريبا». وكثف جيش الاحتلال في الأسابيع الأخيرة عملياته العسكرية وقصفه لمدينتي خان يونس ورفح في جنوب القطاع، بحسب «فرانس برس».

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إصابة عدد من ضباطه وجنوده في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

إصابة ثمانية عشر ضابطا وجنديا

ووفقًا لوسائل إعلام عبرية قال جيش الاحتلال: إنّ ثمانية عشر ضابطا وجنديا أصيبوا خلال المعارك العنيفة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. واعترف جيش الاحتلال فجر الأحد، بمقتل ضابط احتياط وجندي من سلاح الهندسة بنيران المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

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وارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 523 ضابطا وجنديا بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، في حين تقول المقاومة الفلسطينية إن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي أكبر من الرقم المعلن بكثير.

وأكد الإعلام العبري، اليوم الإثنين، أنّ جيش الاحتلال قام بسحب ونقل وحداتٍ وفرق من قطاع غزة، في سياق مخاوف متزايدة من التصعيد في الضفة الغربية.

جيش الاحتلال ينقل وحدة دوفدفان

وفي هذا السياق، قالت جريدة «هاآرتس» العبرية إن جيش الاحتلال نقل وحدة دوفدفان، وهي وحدة المستعربين، من قطاع غزة إلى الضفة الغربية تحسبا للتصعيد فيها، وسط حديث مسؤولين أمنيين أن الوضع في الضفة «على شفا الانفجار».

في الوقت ذاته قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إنه جرى سحب «الفرقة 36» من قطاع غزة بما فيها «لواء غولاني» و «لواء المدرعات». وأضافت الإذاعة أنه بقي في قطاع غزة 3 فرق من الجيش وهي 99 و162 و98.

فيما قالت جريدة «إسرائيل اليوم» العبرية إن الفرقة 36 التي انسحبت من غزة تضم ألوية غولاني والسادس والسابع و188 وسلاح هندسة. وتعد الفرقة 36 في جيش الاحتلال أول تشكيل عسكري بدأ هجومه البري على قطاع غزة في الحرب التي اندلعت يوم 7 أكتوبر الماضي.

الاحتلال يواصل عدوانه للشهر الرابع

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود. في ظل استمرار التحذيرات من آثار كارثية على أهالي القطاع بسبب الجوع الناجم عن تزايد نقص توريد الغذاء، في حين بلغ عدد النازحين في القطاع أكثر من 1.8 مليون نسمة.

جديرٌ بالذكر أنّ وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أعلنت، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 24100 شهيد و 60834 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.