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جيش الاحتلال يعتقل 25 طالبا جامعيًا في نابلس بتهمة الانتماء لـ«حماس»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 يناير 2024, 04:29 مساء
جيش الاحتلال يعتقل 25 طالبا جامعيًا في نابلس بتهمة الانتماء لـ«حماس»
من اعتقال قوات الاحتلال لشاب فلسطيني. (أرشيفية: وفا)
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اعتقل جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي 25 طالبا من جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة بتهمة انتمائهم إلى حركة المقاومة الفلسطينية «حماس».

وأكد مسؤول في الجامعة ونادي الأسير الفلسطيني اعتقال الطلاب. فيما قال جيش الاحتلال إنه اعتقل «تسعة مطلوبين مرتبطين بخلية طلاب حماس»، بحسب «فرانس برس».

اعتصام داخل الجامعة منذ ثلاثة أسابيع 
 من جهته، قال مصدر أمني إن الطلبة ومعظمهم من الذراع الطلابي لحركة «حماس» الإسلامية، كانوا معتصمين داخل الجامعة منذ ثلاثة أسابيع على خلفية مطالب نقابية. وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن «اقتحام الجيش الإسرائيلي للجامعة جاء عقب  نشر رسائل على شبكات التواصل الاجتماعي وصلاة جماعية تضامنًا مع المقاومة في غزة». 

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وأدى الطلاب الصلاة بعد الكلمة المتلفزة التي ألقاها الناطق  باسم الجناح العسكري لحركة «حماس» أبو عبيدة بمناسبة مرور 100 يوم على الحرب بين إسرائيل والحركة الإسلامية.  من جانبها، دانت جامعة النجاح في بيان «الاقتحام الخطير» ووصفته بأنه «انتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية». 

وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية رائد الدبعي «قام جنود الاحتلال بكسر أقفال بوابات الجامعة والاعتداء جسديا على موظفي أمن الجامعة، ومن ثم اعتقال 25 طالبا كانوا يعتصمون بداخلها لاهداف نقابية». 

الاعتقالات الإسرائيلية طالت 55 فلسطينيا
وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، طالت الاعتقالات الإسرائيلية الليلة الماضية 55 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967. وبحسب النادي، اعتقلت إسرائيل قرابة 5875 فلسطينيا منذ اندلاع الحرب في غزة، وأحالت 1970 منهم على الاعتقال الإداري.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي حملة قصف مدمرة وعملية برية على قطاع غزة، أدت الى استشهاد أكثر من 24 ألف شخص معظمهم من النساء والفتية والأطفال، وفقا لوزارة الصحة التابعة لـ«حماس».

ومنذ اندلاع الحرب، قتل 340 فلسطينيا على الأقل بنيران الجيش أو مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، استنادا لتعداد أعدته «فرانس برس» بناء على بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

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