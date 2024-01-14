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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 40 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم شقيقتا العاروري

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 يناير 2024, 03:07 مساء
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 40 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم شقيقتا العاروري
قوات إسرائيلية تقتحم الضفة الغربية. (أرشيفية: الإنترنت)
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرابة 40 فلسطينيا في الضفة الغربية، بينهم 15 عاملا من قطاع غزة، وشقيقتا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروري، الذي اُغتيل بغارة إسرائيلية على بيروت بداية الشهر الجاري.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل، ليل السبت – الأحد، 25 فلسطينيا في الضفة الغربية، و15 مواطنا من عمال غزة في بلدة بديا بمحافظة سلفيت، حسب وكالة «رويترز».

كما اعتقل الاحتلال دلال العاروري (53 عاما) من منزلها في بلدة عارورة شمال رام الله، وشقيقتها فاطمة (48 عاما) من منزلها في مدينة البيرة.

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5875 معتقلا في 100 يوم
بذلك، ترتفع حصيلة الاعتقالات خلال المئة يوم الماضية إلى نحو 5875 أسيرا، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعلى الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان: «بلغ عدد النساء اللواتي تعرضنّ للاعتقال نحو 200، بينما تجاوز عدد الأطفال المعتقلين حتى نهاية شهر ديسمبر المنصرم 355 طفلا».

وأضاف: «تصدرت جريمة الاعتقال الإداري المشهد مع إصدار أكثر من 2856 أمرا بعد السابع من أكتوبر، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال لأكثر من 3290، وهي النسبة الأعلى منذ سنوات انتفاضة العام 1987».

وتشير إحصائيات نادي الأسير إلى أن إجمالي الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية ديسمبر 2023 بلغ 8800، بينهم أكثر من 3290 معتقلا إداريا.

وبينما بلغ عدد الأسرى قبل السابع من أكتوبر أكثر من 5250، كان عدد المعتقلين الإداريين نحو 1320، حسب بيانات نادي الأسير.

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