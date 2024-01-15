جيش الاحتلال يعترف بإصابة 18 ضابطًا وجنديًّا في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إصابة عدد من ضباطه وجنوده في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، قال جيش الاحتلال: إنّ ثمانية عشر ضابطا وجنديا أصيبوا خلال المعارك العنيفة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. واعترف جيش الاحتلال فجر الأحد، بمقتل ضابط احتياط وجندي من سلاح الهندسة، بنيران المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

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وارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 523 ضابطا وجنديا بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، في حين تقول المقاومة الفلسطينية إن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي أكبر من الرقم المعلن بكثير.

الاحتلال يواصل عدوانه للشهر الرابع

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود. في ظل استمرار التحذيرات من آثار كارثية على أهالي القطاع بسبب الجوع الناجم عن تزايد نقص توريد الغذاء، في حين بلغ عدد النازحين في القطاع أكثر من 1.8 مليون نسمة.

جديرٌ بالذكر أنّ وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أعلنت، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 24100 شهيد و 60834 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.