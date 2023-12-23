أبو الغيط: قرار مجلس الأمن جاء متأخرا.. والمطلوب وقف إطلاق النار دائم في قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، السبت، إلى الصحفيين بأن قرار مجلس الأمن رقم 2272، الذي جرى اعتماده أمس الجمعة، حول إيصال المساعدات لقطاع غزة جاء بعد مماطلة وتسويف، نزولا على رغبة الاحتلال الإسرائيلي، وبعيدا عن المطلوب تحقيقه بوقف إطلاق نار دائم.

وأضاف: «القرار، الذي يعتبر محاولة لمنع مجاعة في القطاع وإنقاذ البشر، خاصة النساء والأطفال، من وضع كارثي، ليس كافياً لوقف آلة الاعتداءات الإسرائيلية، خاصة أنه لا يتضمن وقفاً لإطلاق النار»، حسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).

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وأشار أبو الغيط إلى أن «القرار جاء بعد مماطلة وتسويف، نزولاً على رغبة إسرائيل»، مشدداً على أن المطلوب ليس فقط إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وإنما بالأساس حماية المدنيين من القصف المُستمر، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، والبدء في مباشرة عملية إغاثية كبري، تشمل مئات الآلاف الذين صاروا يفتقدون الحد الأدنى من المقومات الضرورية للحياة.

رخصة للقتل

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن كل خطوة لتخفيف معاناة المدنيين في غزة هي في الاتجاه الصحيح، ولكن معالجة الكارثة الإنسانية لا تكون بإجراءات جزئية، أو مسكنات لامتصاص غضب الرأي العام العالمي على ما يجرى في غزة.

كما شدد على أن رفض الوقف الفوري لإطلاق النار هو «رخصة للقتل»، والمساعي العربية لن تتوقف من أجل الوصول إلى إنهاء الحرب، مطالباً الولايات المتحدة بأن تُعيد قراءة الموقف، وتتخذ القرار الصحيح من الناحيتين الإنسانية والسياسية بدلاً من الانسياق وراء رغبة اليمين الإسرائيلي المتطرف في إنزال عقاب جماعي وانتقام شامل من 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة.



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