الحوثيون: استهدفنا بطائرة مسيّرة سفينة حاويات كانت متجهة إلى إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع مساء اليوم الخميس استهداف سفينة حاويات كانت متجهة إلى «إسرائيل» مملوكة لشركة الشحن الدنماركية «مايرسك» «بطائرة مسيرة»، مؤكدا أن «الإصابة كانت مباشرة».

وقال العميد يحيى سريع في بيان اطلعت عليه «بوابة الوسط»: «نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية... عملية عسكرية ضد سفينة حاويات (مايرسك جبرلاتر) كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة».

ملابسات عملية الاستهداف

وأوضح الناطق العسكري باسم الحوثيين أن «عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية» مؤكدا أن قواته «نجحت في منع مرور عدة سفن كانت متجهة للكيان الإسرائيلي خلال ٤٨ ساعة الماضية».

- شركة «مايرسك» تعلن تعرّض إحدى سفنها إلى «حادث» في البحر الأحمر

وأكد سريع «استمرت القوات المسلحة اليمنية في منع السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء».

«مايرسك» تعلن استهدف سفينة تابعة لها

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة الشحن البحري الدنماركية العملاقة «مايرسك» أن سفينة حاويات تابعة لها تعرّضت إلى «حادث» في البحر الأحمر بينما كانت متوجّهة من عُمان إلى السعودية، وفق وكالة «فرانس برس».

وأفادت الشركة في بيان أن «الطاقم والسفينة في أمان. في هذا الوقت، ما زلنا نعمل على التأكّد من وقائع الحادث»، مضيفة أن «الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في مضيق باب المندب مقلقة للغاية».