لماذا رفضت منظمات فلسطينية لقاء مدعي «الجنائية الدولية»؟

القاهرة - بوابة الوسط

أنهى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان زيارة لفلسطين المحتلة، عقب طلب من مجموعة تمثل أسر المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، كما اجتمع مع مسؤولين فلسطينيين في رام الله، على الرغم من رفض حقوقيين فلسطينيين للاجتماع به بسبب اعتراضهم على تعامله غير المتكافئ بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين.

وقبيل الزيارة نقلت وكالة «رويترز» عن المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك قوله «بصفتنا منظمات لحقوق الإنسان فلسطينية، قررنا ألا نجتمع معه»، وأضاف «أعتقد أن طريقة التعامل مع هذه الزيارة تظهر أن السيد خان لا يزاول عمله بأسلوب مستقل ومهني».

وعقب لقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين في رام الله المحتلة، زعم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن «الطريقة التي ترد بها إسرائيل على هجمات حماس تخضع لمعايير قانونية واضحة تحكم النزاع المسلح»، معتبرا أن «الصراع في المناطق المكتظة بالسكان (معقد) بطبيعته».

خان: «الجيش الإسرائيلي» يعرف القانون الذي يجب تطبيقه

ودعا خان إلى ما أسماه «تطبيق القانون الإنساني الدولي»، مدعيا أن «الجيش الإسرائيلي يعرف القانون الذي يجب تطبيقه». وزعم خان أن «إسرائيل دربت محامين يقدمون المشورة للقادة»، متحدثا عن إنشاء دولة الاحتلال ما وصفه بـ«نظام قوي يهدف إلى ضمان الامتثال للقانون الإنساني الدولي».

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وحث على «إخضاع الادعاءات ذات المصداقية بارتكاب جرائم أثناء النزاع الحالي إلى فحص وتحقيق مستقلين وفي الوقت المناسب». وجدد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان الإعراب عما أسماه «القلق العميق» إزاء الزيادة الكبيرة في حوادث الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية. وجدد التأكيد على ضرورة أن «يحصل المدنيون في غزة على الغذاء الأساسي والمياه والإمدادات الطبية التي هم في أمس الحاجة إليها، دون مزيد التأخير».

في المقابل، وخلال زيارته إلى «إسرائيل»، حث خان على «الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية»، معتبرا أنه «لا مبرر لاحتجاز أي رهائن».