رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر من غزة: معاناة سكان القطاع لا تطاق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش الإثنين، وصولها إلى قطاع غزة، محذرة من أن معاناة السكان في القطاع المحاصر «لا تطاق».

وأكدت سبولياريتش، عبر منصة «إكس»، «أكرر دعوتنا العاجلة لحماية المدنيين بما يتماشى مع قوانين الحرب ولدخول المساعدات من دون عوائق»، بحسب وكالة «فرانس برس».