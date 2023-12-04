بالصور: مساعدات ليبية في غزة قبل كسر الهدنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية مصراتة وصول مساعدات إنسانية ليبية إلى قطاع غزة في الأيام التي سبقت فترة كسر الهدنة الإنسانية، مشيرة إلى «الصعوبات الخانقة وسط الحصار والقصف العنيف الذي يفرضه الكيان الصهيوني على قطاع غزة».

وقالت البلدية في بيان صحفي إن الحملة التي سيرتها بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي فرع مصراتة، وبعض مؤسسات المجتمع المدني، وزعت كمية من الاحتياجات الطبية العاجلة مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.ونوه البيان بـ«تجهيز وتوزيع 4927 وجبة ساخنة في كل من: مدرسة صلاح الدين، ومركز النشاط الصحي، ومدرسة العمرانية رفح التابعين لوكالة أونروا».

وجبات غذائية لأهالي غزة

وأشارت بلدية مصراتة إلى «توزيع 405 سلات غذائية من السلع التموينية في شمال قطاع غزة وحي الشيخ رضوان وحي الزيتون وشارع اليرموك».

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وفي منتصف نوفمبر الماضي، أظهرت بيانات لجمعية الهلال الأحمر المصري أن ليبيا حلّت في المركز الثاني من حيث حجم المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة، بحمولة إجمالية بلغت 546.9 طن، خلف مصر التي قدمت 6944 طنا. وقال الهلال الأحمر المصري إن إجمالي المساعدات الإنسانية إلى غزة التي وصلت العريش حتى تاريخ 12 نوفمبر تجاوز 9262 طنا، من بينها 8495 طنا مقدمة من دول عربية، و767 طنا مقدمة من دول الأجنبية.

مساعدات إنسانية لأهالي غزة، في صورة منشورة بتاريخ 4 ديسمبر 2023. (بلدية مصراتة)

مساعدات إنسانية لأهالي غزة، في صورة منشورة بتاريخ 4 ديسمبر 2023. (بلدية مصراتة)

مساعدات إنسانية لأهالي غزة، في صورة منشورة بتاريخ 4 ديسمبر 2023. (بلدية مصراتة)

مساعدات إنسانية لأهالي غزة، في صورة منشورة بتاريخ 4 ديسمبر 2023. (بلدية مصراتة)