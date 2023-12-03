«كتائب القسام» تعلن مقتل وإصابة عشرات من جنود الاحتلال جنوب غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كتائب «الشهيد عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، اليوم الأحد، مقتل عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي حجر الديك جنوب قطاع غزة، وذلك مع تجدد العدوان الإسرائيلي على القطاع بعد انتهاء الهدنة.

وأعلنت كتائب القسام في بيان نقلته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا): «فجر اليوم، تمكن مجاهدونا من رصد تمركز لعشرات من جنود الاحتلال، 60 جنديا، داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك».

وأضافت: «زرع المجاهدون ثلاث عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، وفي تمام الـ4:30 جري تفجير العبوات في جنود الاحتلال».

وتابعت: «وتقدم أحد المجاهدين للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة، وانسحب المجاهدون إلى مواقعهم بسلام بعد إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتلى».

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ونفذ الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة منذ فجر اليوم الأحد، استهدفت حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب غزة، ما أسفر عن استشهاد تسعة فلسطينيين. كما استشهد سبعة آخرون إثر قصف استهدف منزلا في مخيم البريج وسط غزة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من أربعة آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.