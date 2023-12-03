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حماس: لا تبادل أسرى مع «إسرائيل» حتى انتهاء الحرب على غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 ديسمبر 2023, 01:25 صباحا
حماس: لا تبادل أسرى مع «إسرائيل» حتى انتهاء الحرب على غزة
مصاب نتيجة استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، 1 ديسمبر 2023. (وكالة صفا)
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قال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري، السبت، إنه لن يجرى تبادل مزيد الأسرى مع «إسرائيل» حتى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء الحرب غزة، معتبرًا أن هذا القرار «نهائي».

وأضاف العاروري لقناة «الجزيرة» إن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس هم جنود إسرائيليون ومدنيون خدموا سابقًا في الجيش الإسرائيلي.

وقال إنهم لن يجرى إطلاقهم إلا إذا كان هناك وقف لإطلاق النار وإطلاق جميع المعتقلين الفلسطينيين.

وجددت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة المحاصر، صباح الجمعة، بعد انتهاء هدنة استمرت سبعة أيام، مما تسبب في استشهاد المئات.

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