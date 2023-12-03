عشرات الشهداء بقصف إسرائيلي استهدف منازل في البريج ورفح

القاهرة - بوابة الوسط

استشهد 7 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الأحد، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة. كما استشهد 9 آخرون على الأقل وجرح آخرون بقصف إسرائيلي مماثل استهدف منزلا في حي الجنينة شرق رفح جنوب القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر صحفية بالقطاع أن الشهداء التسعة هم من المنزل المجاور للمنزل المستهدف، وأن القاطنين في المنزل الذي طاله التدمير ما زالوا تحت الأنقاض.

قصف مدفعي إسرائيلي وسط غزة

وشهد شرق دير البلح وسط قطاع غزة قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا طال العديد من منازل فلسطينيين، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى. كما استهدفت طائرات الاحتلال، صباح اليوم، منزلا في حي الدرج بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المواطنين، وفق «وفا».

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وقد استشهد وأصيب عشرات المواطنين بغارات إسرائيلية، قبيل منتصف الليلة الماضية، استهدفت منازلهم بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من أربعة آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.