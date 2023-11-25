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الاحتلال يتسلم قائمة الدفعة الثانية لرهائن يُفرج عنهم السبت

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 01:55 صباحا
الاحتلال يتسلم قائمة الدفعة الثانية لرهائن يُفرج عنهم السبت
سيارة للصليب الأحمر خلال نقلها رهائن من قطاع غزة إلى معبر رفح، 24 نوفمبر 2023. (الإعلام الحربي لكتائب القسام)
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تسلم الاحتلال الإسرائيلي قائمة المحتجزين الذين سيفرج عنهم من غزة غدا السبت ضمن الدفعة الثانية من الرهائن، بما نقلت عنها شبكة «الجزيرة».

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الإفراج عن 4 ألمان ضمن الرهائن الذين أفرجت عنهم المقاومة الفلسطينية الجمعة، وذلك في اليوم الأول من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ألمانيا تسعى لإطلاق مزيد من الرهائن
قبل ذلك، قالت بيربوك في بيان إن حكومة بلادها «ممتنة للغاية لكل من ساهم في هذا الإفراج»، لا سيما قطر ومصر والصليب الأحمر، معتبرة أن «من الضروري أن يحترم الجميع الاتفاقات المبرمة وإطلاق سراح رهائن آخرين في الأيام المقبلة».

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آمال بوقف طويل الأمد لإطلاق النار
وجاء إطلاق الرهائن ضمن اتفاق هدنة يتضمن وقف إطلاق النار ويقضي بإطلاق الاحتلال أسرى من النساء والأطفال الفلسطينين لدى سجونه، إضافة إلى توسيع دخول المساعدات إلى غزة، ووقف الطيران الحربي والاستطلاع.

من جانبه، قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث إنه يأمل أن تتبع يوم الهدنة الأول أيام إضافية وأن تؤدي الهدنة إلى وقف إطلاق نار إنساني طويل الأمد.

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