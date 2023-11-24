لحظة خروج نساء وأطفال فلسطينيين من سجن عوفر الإسرائيلي (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

غادرت حافلات على متنها 39 من النساء والأطفال الأسرى لدى الاحتلال الإسرائيلي، من سجن عوفر غرب رام الله، تنفيذا لأحد بنود اتفاق الهدنة في قطاع غزة.



وظهرت الحافلات وهي تغادر السجن، بينما استخدمت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع لتفرقة فلسطينيين احتشدوا لاستقبال ذويهم، حسب مقطع فيديو نشرته قناة «الغد».

إطلاق الأسرى وفق اتفاق الهدنة

يقضي اتفاق الهدنة بتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة أربعة أيام، يجري خلالها تبادل أسرى بين الاحتلال وفصائل المقاومة، بالإضافة إلى إدخال 230 شاحنة يوميا خلال الهدنة لجميع مناطق القطاع، وتوقف تحليق الطائرات الحربية والاستطلاع.

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كما منعت السلطات الإسرائيلية أي مظاهر احتفالية لإطلاق الأسرى الفلسطينيين، واقتحمت عناصر من قوات الاحتلال بيوت بعض ذويهم، لمنعهم من استقبال المهنئين.