نادي الأسير الفلسطيني يؤكد إطلاق 39 من النساء والأطفال في سجون الاحتلال

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نادي الأسير الفلسطيني الجمعة إطلاق قوات الاحتلال لـ 39 من النساء والأطفال الأسرى في سجونه، وذلك بعيد إطلاق المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة 13 من المحتجزين الإسرائيليين لديها.

وشاهد مراسل لوكالة «فرانس برس» وصول 28 محررا الى الضفة الغربية المحتلة، فيما توجه 11 آخرين إلى القدس المحتلة.