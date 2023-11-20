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رئيسة الصليب الأحمر تلتقي إسماعيل هنية في قطر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 نوفمبر 2023, 10:58 مساء
رئيسة الصليب الأحمر تلتقي إسماعيل هنية في قطر
صورة مركبة لرئيسة الصليب الأحمر ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. (الإنترنت)
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أعلن الصليب الأحمر الإثنين أن رئيسته سافرت إلى قطر حيث التقت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية «لمناقشة مسائل إنسانية تتصل بقطاع غزة».

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إن «الرئيسة ميريانا سبولياريتش التقت رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وفي شكل منفصل السلطات في دولة قطر»، بحسب «فرانس برس».

تحديات «بسيطة» متبقية في مفاوضات تبادل الأسرى 
وأمس الأحد أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن هناك تحديات «بسيطة» متبقية في مفاوضات تبادل الأسرى المقررة التي يدور الحديث عنها منذ أيام بين حركة «حماس» وإسرائيل في غزة. وأضاف أن جهود بلاده لإطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل في قطاع غزة مستمرة؛ مشيراً إلى أن المحادثات حققت تقدماً جيداً.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال إن جهود إطلاق سراح المحتجزين في غزة مستمرة، موضحاً أن الصفقة تمر بمطبات.

 المرة الأولى التي يدخل فيها 6 أفراد من طاقم طبي
والجمعة الماضي، دخل فريق من الصليب الأحمر قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، وذلك للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكدت ناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر: «نعم، هي المرة الأولى التي يدخل فيها 6 أفراد من طاقم طبي و4 متخصصين من اللجنة» قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر. ورافقت الوفد 6 شاحنات مساعدات.

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وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصليب الأحمر فابريزيو كاربوني إن القافلة الطبية تمثّل «جرعة صغيرة من الإغاثة، وهي ليست كافية». وأوضح في بيان أن «فريقنا الجراحي وإمداداتنا الطبية سيساعدان في تخفيف الضغط الشديد على الأطباء والممرضين في غزة»، لافتاً النظر إلى أن «هناك حاجة ملحة لوصول المساعدة الإنسانية بشكل مستدام»، مضيفاً: «هذه الكارثة الإنسانية تتفاقم كلّ ساعة».

وتُجمع وكالات الأمم المتحدة على الوضع الكارثي في قطاع غزة. ودخلت مساعدات محدودة قطاع غزة عبر رفح خلال الأيام الماضية.

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