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حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة تتجاوز 13300 شهيد بينهم 5600 طفل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 نوفمبر 2023, 09:56 مساء
حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة تتجاوز 13300 شهيد بينهم 5600 طفل
انتشال شهداء ومصابين أسفل ركام المباني التي دمرها الاحتلال في غزة. (الإنترنت)
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أعلنت حكومة حركة حماس الإثنين أن أكثر من 13 ألفًا و300 شخص استشهدوا في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر.

وبين الشهداء الذين تم إحصاؤهم حتى الآن هناك أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550 امرأة، إضافة إلى إصابة أكثر من 31 ألف شخص بحسب المصدر نفسه، وفق «فرانس برس».

استشهاد 12 فلسطينيا في قصف على مدرسة لـ«الأونروا»
واستُشهد 12 فلسطينيا على الأقل، وأصيب عشرات آخرون في قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الإثنين على مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» تؤوي مئات النازحين.

وقالت مصادر محلية إن مدفعية الاحتلال استهدفت مدرسة تابعة للأونروا في منطقة «بلوك 12» بمخيم البريج وسط القطاع تؤوي نازحين من مناطق شمال قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط 12 شهيدا على الأقل، وإصابة العشرات، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا». وأضافت المصادر أن نحو ألفي نازح كانت تؤويهم هذه المدرسة، حيث يصل منهم المئات على دفعات منذ أيام.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق مساء اليوم الإثنين ارتفاع عدد الشهداء إلى 12 ألفًا و916 شهيدا والجرحى إلى نحو 32 ألفا و850 جريحا منذ بداية العدوان الإسرائيلي الدامي على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من أكتوبر الماضي.

انقطاع خدمات الاتصالات في قطاع غزة
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي حول العدوان أنها تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على معطيات محدّثة لليوم السابع على التوالي بسبب انقطاع خدمات الاتصالات في قطاع غزة وانهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات شمال القطاع، وفق وكالة «وفا» الفلسطينية.

-  12 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على مدرسة تابعة لـ«الأونروا» بغزة
-  في يومهم العالمي.. استشهاد أكثر من 5 آلاف طفل في غزة بفعل العدوان الإسرائيلي

وأوضحت أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى مساء أمس الأحد أكثر من 12 ألفا و700 شهيد، بينهم نحو 5 آلاف و350 طفلا و3 آلاف و250 امرأة و695 مسنًا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 30 ألف مصاب.

ارتقاء 205 شهداء من الكوادر الصحية
وأفاد النازحون من الشمال بوجود جثامين في الشوارع، وحتى 15 نوفمبر الجاري، لا يزال أكثر من 4 آلاف و500 مواطن في عداد المفقودين، منهم 3 آلاف و500 طفل لا يزالون مفقودين ويفترض أنهم محاصرون أو ماتوا تحت الأنقاض.

وارتقى 205 شهداء من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، إلى جانب أكثر من 220 جريحا من العاملين في المجال الصحي، كما تم الهجوم على أكثر من 60 مركبة إسعاف، تضررت 55 منها وخرجت عن الخدمة.

وأضافت، استمرت أمس الغارات الجوية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى الشفاء، وجرى اعتقال مريض واحد على الأقل أثناء عمليات التفتيش والاستجواب التي أجرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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