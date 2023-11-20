12 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على مدرسة تابعة لـ«الأونروا» بغزة

القاهرة - بوابة الوسط

استُشهد 12 فلسطينيا على الأقل، وأصيب عشرات آخرون، في قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الإثنين، على مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» تؤوي مئات النازحين.

وقالت مصادر محلية، إن مدفعية الاحتلال استهدفت مدرسة تابعة للأونروا في منطقة «بلوك 12» بمخيم البريج وسط القطاع، تؤوي نازحين من مناطق شمال قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط 12 شهيدا على الأقل، وإصابة العشرات، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضافت المصادر أن نحو ألفي نازح كانت تؤويهم هذه المدرسة، حيث يصل منهم المئات على دفعات منذ أيام.

وفي إحصائية غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة من السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 12,200 شهيد، بينهم نحو 5000 طفل، و3250 امرأة، و690 مسنًا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 29500، ولا يزال أكثر من 4000 في عداد المفقودين، بينهم 2000 طفل.