إسبانيا تدعو الاحتلال إلى وقف «القتل الأعمى للفلسطينيين» في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الأربعاء كيان الاحتلال الإسرائيلي الى وضع حد لـ«القتل الأعمى للفلسطينيين» في قطاع غزة، في أشد انتقاد يوجّهه للاحتلال منذ اندلاع العدوان على غزة في 7 أكتوبر الماضي.



ووعد رئيس الوزراء الاشتراكي بأن تعمل حكومته الجديدة «في أوروبا وفي إسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية»، وفق وكالة فرانس برس.

واستُشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة، بعد ساعات من جريمة اقتحام مجمع الشفاء الطبي بالقطاع.



السلطة الفلسطينية: انتهاك صارخ للقانون الدولي

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية اليوم الأربعاء في بيان إن «اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، وغيره من المستشفيات، والمراكز الصحية في قطاع غزة، يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف». وحملت «الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية والآلاف من المرضى والجرحى والأطفال، بمن فيهم الخدج، والنازحون الموجودون في المجمع»، مطالبة بـ«تدخل دولي عاجل لتوفير الحماية لهم».

يشار إلى أن المجمع الطبي بمستشفى الشفاء تأسس قبل نكبة العام 1948 بعامين، ويضم ثلاثة مستشفيات متخصصة ويعمل فيه نحو 25% من العاملين في المستشفيات في قطاع غزة. ومع العدوان الإسرائيلي والقصف الوحشي وحرب الإبادة الصهيونية بات ممتلئا بآلاف الجرحى والمرضى على نحو فاق طاقته الاستيعابية التي تبلغ بين 500 و700 سرير، مع استمرار استقبال المزيد منهم.