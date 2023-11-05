الليلة في «تغطية خاصة»: غزة.. بين «قذائف الياسين» ووحشية «F-35»

القاهرة - بوابة الوسط

تناقش قناة «الوسط» (Wtv)، في تغطيتها الخاصة اليوم الأحد، استمرار المواجهات بين المقاومة الفلسطينية التي تستخدم «قذائف الياسين» للرد على وحشية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل القصف بطائرات «F-35».

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، خلال التقرير اليومي الصادر اليوم الأحد، أن 9730 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفًا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 153 والجرحى إلى أكثر 2200، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إن عناصرها دمروا منذ صباح الأحد 6 دبابات إسرائيلية بقذائف «الياسين 105»، وقتلوا عددًا من الجنود.

ومساء اليوم، أكدت «حماس» أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن «قصفًا كثيفًا» حول مستشفيات عدة في شمال غزة، بالتزامن مع قطع الاحتلال الاتصالات الهاتفية والإنترنت عن القطاع.

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