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تحقيق لـ«إلموندو» الإسبانية يكشف استخدام الاحتلال الإسرائيلي لمقاتلين مرتزقة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 نوفمبر 2023, 06:30 مساء
تحقيق لـ«إلموندو» الإسبانية يكشف استخدام الاحتلال الإسرائيلي لمقاتلين مرتزقة
عناصر تابعة لقوات الاحتلال في غزة. (الإنترنت)
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كشف تقرير جديد لجريدة «إلموندو» الإسبانية أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم المرتزقة منذ 7 أكتوبر وتحدثت الجريدة مع المرتزق الإسباني بيدرو دياز فلوريس المعروف بانتمائه للنازيين الجدد، فلوريس الذي حارب في أوكرانيا، وأكد أنه يقاتل الآن تحت أوامر الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وفي مقابلته مع جريدة «إلموندو»، شرح المرتزق بالتفصيل الظروف التي يعمل فيها واعترف بأنها «جيدة». وقال «لقد جئت من أجل المال. إنهم يدفعون بشكل جيد للغاية ويقدمون معدات جيدة ووتيرة العمل هادئة. الأجر هو 3900 يورو في الأسبوع، بغض النظر عن المهام التكميلية». حوالي 7800 يورو في أسبوعين.

«العديد من الشركات العسكرية الخاصة هنا»
وكما ورد في في المقال الذي نشرته الجريدة في الثالث من نوفمبر، أكد المرتزق الإسباني أنه متواجد في «مرتفعات الجولان المحتل» وأوضح «نحن نقدم فقط الدعم الأمني لقوافل الأسلحة أو فرق القوات المسلحة الإسرائيلية الموجودة في قطاع غزة». وأضاف «نحن لا نقاتل حماس بشكل مباشر ولا نشارك في عمليات هجومية».

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وتابع : «نحن مسؤولون عن أمن نقاط التفتيش ومراقبة الدخول على حدود غزة والأردن. هناك العديد من الشركات العسكرية الخاصة هنا وهم يتقاسمون العمل. عادة يقومون بحراسة المنافذ الحدودية بين إليات والعقبة».

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