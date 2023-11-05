وزير إسرائيلي: إلقاء قنبلة نووية على غزة «حل ممكن»

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير التراث في الحكومة الإسرائيلية، عميحاي إلياهو: «إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن»، حسبما نقلت شبكة «الجزيرة» اليوم الأحد.

وأضاف الوزير المتطرف في تصريحاته: «بالنسبة للمختطفين، فالحرب لها أثمان»، في إشارة إلى الأسري المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

وتابع إلياهو: «قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض، وعلينا إعادة إقامة المستوطنات فيه».

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وصباح اليوم، استشهد شاب متأثرا بإصابته قبل أيام برصاص الاحتلال في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

كما أصيب ٤ مسعفين إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارة إسعاف في بلدة طير حرفا جنوب لبنان.