ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم المغازي في غزة إلى 51 «شهيدا»

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة، السبت، إلى 51 «شهيدا»، فضلا عن إصابة العشرات.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن طائرات الاحتلال استهدفت منزل عائلة سمعان بمخيم المغازي، ما أسفر عن «استشهاد» 51 مواطنا وإصابة آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة، بأن طائرات الاحتلال شنت غارات مكثفة على أحياء غرب وشمال غزة، وألقت قنابل الفسفور الأبيض المحرّم دوليا على تلك الأحياء، خاصة على مخيم الشاطئ غرب غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال 15 غارة على الأقل على محيط مستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة، وكذلك قصفت طائرات الاحتلال بئر المياه الرئيسية في منطقة تل الزعتر، شمال قطاع غزة، ما أدى إلى تدفق المياه إلى الأحياء والمنازل المحيطة بالبئر.

جرحى ما زالوا عالقين

كذلك انتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف ومواطنون، جثامين 5 «شهداء»، وعدد من الجرحى، من تحت أنقاض منزل عائلة أبو حصيرة غرب غزة، الذي قصفته طائرات الاحتلال في وقت سابق، في حين تتواصل المحاولات لانتشال جثامين، وجرحى ما زالوا عالقين.

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وفي وقت سابق من مساء السبت، «استشهد» سبعة مواطنين وأصيب العشرات، جراء استهداف طائرات الاحتلال، منزلا وسط مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وأفادت «وفا» بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا يعود لعائلة محيسن بشارع الهوجا وسط مخيم جباليا، ما أدى إلى «استشهاد» سبعة مواطنين وإصابة العشرات، كانوا داخل المنزل المستهدف وفي محيطه.

وفي حصيلة غير نهائية،

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما خلف حتى الآن 9425 «شهيدا» وأكثر من 25 ألف جريح، أغلبهم من الأطفال والنساء والمسنين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.