سوناك يناقش الوضع في غزة مع السيسي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الوضع في غزة والشرق الأوسط، بحسب بيان لمكتب سوناك عقب اتصال بينهما.

وقال مكتب سوناك إن الزعيمين ناقشا الجهود الدبلوماسية لضمان إطلاق سراح الأسرى لدى حماس و«منع التصعيد في الشرق الأوسط وتحقيق السلام والازدهار على المدى الطويل للشعب الفلسطيني».

وأضاف البيان أن سوناك رحب أيضًا بفتح معبر رفح للسماح للبريطانيين وغيرهم من الرعايا الأجانب والفلسطينيين المصابين بمغادرة غزة.

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السيسي: الحلول العسكرية تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها

من جانبها، قالت الرئاسة المصرية إن الزعيمين تناولا مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أكد السيسي ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حاسماً للدفع بجدية في اتجاه وقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية فورية، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.

وأشار السيسي إلى أن تسوية القضية الفلسطينية يتطلب إعمال حل الدولتين وأن الحلول العسكرية تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، موضحًا أن مصر تبذل جهوداً كبيرة سواء على المسار السياسي لتهدئة الموقف وحقن الدماء أو على المستوى الإنساني من خلال تصديها لقيادة عملية تنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي غزة.