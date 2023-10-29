السيسي وبايدن يتعهدان بتسريع وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن والمصري عبد الفتاح السيسي بتسريع تدفق المساعدات إلى غزة اعتبارا من يوم الأحد، بحسب بيانين للبيت الأبيض والرئاسة المصرية.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية المستشار السفير أحمد فهمي إن السيسي تلقى اتصالات هاتفيًا من بايدن واتفقا على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية فوراً لتلبي احتياجات أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لمعاناة هائلة.

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وأضاف أن السيسي أكد موقف مصر بضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية، مشددًا على أن مصر ترفض سياسات العقاب الجماعي، ولم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى الأراضي المصرية، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي عبَّر رفض الولايات المتحدة لنزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم.

وأضاف أن الرئيسين استعرضا كذلك آخر المستجدات فيما يتعلق بملف المحتجزين في قطاع غزة، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون المشترك لحشد الجهود الدولية من أجل دفع مسار إحياء عملية السلام، بهدف تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.