  • Alwasat News
Atwasat

قائد حماس في غزة يحيى السنوار: «جاهزون فورا» لإبرام صفقة تبادل مع الاحتلال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 أكتوبر 2023, 09:18 مساء
قائد حماس في غزة يحيى السنوار: «جاهزون فورا» لإبرام صفقة تبادل مع الاحتلال
رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة يحيى السنوار. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة يحيى السنوار السبت أن الحركة الفلسطينية مستعدة «فورا» لإبرام صفقة تبادل للأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال السنوار في بيان «جاهزون فورا لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال مقابل الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق السبت، أنها مستعدة لإطلاق سراح الأسرى لديها مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين.

وقال أبوعبيدة الناطق باسم الكتائب في تسجيل صوتي إن «الثمن الذي يجب أن يدفعه العدو مقابل هذا العدد الكبير من الرهائن الذي بين أيدينا هو تبييض السجون من جميع السجناء الفلسطينيين».

 «العدو ماطل في ملف الأسرى»
وقال أبوعبيدة إن الحركة كانت على وشك التوصل إلى اتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن الأسرى الذين تحتجزهم لكن الاحتلال «ماطل». وذكر أن «اتصالات جرت في ملف الأسرى وكانت هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق لكن العدو ماطل». وأضاف أن الحركة لن تطلق سراح جميع الأسرى لديها إلا إذا أطلقت إسرائيل سراح جميع السجناء الفلسطينيين.

-  حماس تطالب بالإفراج عن جميع السجناء الفلسطينيين مقابل إطلاق الأسرى
-  حماس: مقتل 50 أسيرًا في غزة جراء الغارات الإسرائيلية
-  الاحتلال يرفض تزويد غزة بالمياه والكهرباء قبل إطلاق الأسرى

وتابع قائلا إن حماس يمكنها أيضا إجراء محادثات حول اتفاق جزئي بشأن الأسرى، و«إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدون وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فمستعدون أيضا».

 الاحتلال يدرس «كل الخيارات»
في المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت إن الاحتلال يدرس «كل الخيارات» لضمان الإفراج عن أكثر من 220 أسيرا لدى مقاتلين فلسطينيين في غزة منذ السابع من أكتوبر.

وفي مواجهة غضب متزايد حول المصير المجهول للأسرى، وبعدما صعّد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه في غزة، وافق نتانياهو على لقاء ممثلين لعائلات الأسرى طالبوا بالاطلاع على الخطة التي تعتزم الحكومة من خلالها التعامل مع الأزمة. ولم يطلق نتانياهو أي تعهّد بإجراء صفقة تبادل لكنّه أبلغ ممثلي عائلات الأسرى أنه «سيستنفد كل الخيارات لإعادتهم»، بحسب «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا تستضيف مباريات المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2026

ليبيا تستضيف مباريات المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2026
كاريكاتير خيري - إدانات لمجازر الاحتلال الإسرائيلي غزة

كاريكاتير خيري - إدانات لمجازر الاحتلال الإسرائيلي غزة
ريال مدريد يحسم «كلاسيكو» الدوري الإسباني أمام برشلونة بهدفي بيلينغهام

ريال مدريد يحسم «كلاسيكو» الدوري الإسباني أمام برشلونة بهدفي بيلينغهام
فوز التعاون على الصداقة.. والتعادل السلبي يحكم «ديربي» الزاوية في «دورينا»

فوز التعاون على الصداقة.. والتعادل السلبي يحكم «ديربي» الزاوية في «دورينا»
محاضر تقني: الحرب على غزة ستصبح «أول حرب للذكاء الصناعي»

محاضر تقني: الحرب على غزة ستصبح «أول حرب للذكاء الصناعي»
إردوغان: تركيا تستعد لإعلان الاحتلال الإسرائيلي «مجرم حرب»

إردوغان: تركيا تستعد لإعلان الاحتلال الإسرائيلي «مجرم حرب»
الأمم المتحدة تحذر من قتل آلاف المدنيين في غزة جراء عملية برية إسرائيلية

الأمم المتحدة تحذر من قتل آلاف المدنيين في غزة جراء عملية برية إسرائيلية
بعد اعتذاره عن موسم الرياض ضجة يثيرها ممثل مصري: هل الفن رفاهية أم رسالة؟

بعد اعتذاره عن موسم الرياض ضجة يثيرها ممثل مصري: هل الفن رفاهية أم رسالة؟
الغرياني يحقق رقما أفريقيا جديدا في منافسات القوة البدنية (صور)

الغرياني يحقق رقما أفريقيا جديدا في منافسات القوة البدنية (صور)
الأهلي بنغازي في ياوندي لبدء منافسات المرحلة الثانية من دوري السلة الأفريقي

الأهلي بنغازي في ياوندي لبدء منافسات المرحلة الثانية من دوري السلة الأفريقي
«كان وأبطالها» في دار حسن الفقيه حسن للفنون

«كان وأبطالها» في دار حسن الفقيه حسن للفنون
1945 مشاركا في نصف ماراثون طرابلس (صور)

1945 مشاركا في نصف ماراثون طرابلس (صور)
«إبادة جماعية ترتكب باسمنا».. توقيف مئات الأشخاص في تظاهرة يهودية بنيويورك تطالب بوقف العدوان على غزة

«إبادة جماعية ترتكب باسمنا».. توقيف مئات الأشخاص في تظاهرة يهودية بنيويورك تطالب...
جيرونا يخطف صدارة «الليغا» موقتا قبل 24 ساعة من قمة برشلونة وريال مدريد

جيرونا يخطف صدارة «الليغا» موقتا قبل 24 ساعة من قمة برشلونة وريال مدريد
غوتيريس يدعو لوقف إطلاق النار في غزة: هذه لحظة الحقيقة.. التاريخ سيحكم علينا جميعًا

غوتيريس يدعو لوقف إطلاق النار في غزة: هذه لحظة الحقيقة.. التاريخ سيحكم علينا ...
سباق بين لاعبي برشلونة المصابين للحاق بـ«الكلاسيكو» أمام ريال مدريد

سباق بين لاعبي برشلونة المصابين للحاق بـ«الكلاسيكو» أمام ريال مدريد
الدبيبة: الحياة عادت إلى ملعب النهر الصناعي لاستقبال الجماهير الغائبة عن الملاعب الليبية.. (فيديو)

الدبيبة: الحياة عادت إلى ملعب النهر الصناعي لاستقبال الجماهير الغائبة عن الملاعب...
محمد صلاح أكثر لاعبي الفرق الإنجليزية تسجيلا للأهداف في المسابقات الأوروبية

محمد صلاح أكثر لاعبي الفرق الإنجليزية تسجيلا للأهداف في المسابقات الأوروبية
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
كتائب القسام تقصف «تحشدات» للاحتلال بقذائف الهاون في موقع «إيرز»
كتائب القسام تقصف «تحشدات» للاحتلال بقذائف الهاون في موقع «إيرز»
الهلال الأحمر المصري: المساعدات التي دخلت غزة لا تلبي الاحتياجات و1000 شاحنة تنتظر على الحدود
الهلال الأحمر المصري: المساعدات التي دخلت غزة لا تلبي الاحتياجات ...
كتائب القسام تقصف «ديمونة» برشقة صاروخية وصفارات الإنذار تدوي في المنطقة
كتائب القسام تقصف «ديمونة» برشقة صاروخية وصفارات الإنذار تدوي في ...
الآلاف يشاركون في تظاهرة محظورة مؤيدة للفلسطينيين في باريس
الآلاف يشاركون في تظاهرة محظورة مؤيدة للفلسطينيين في باريس
الاحتلال الإسرائيلي يعلن استدعاء دبلوماسييه من تركيا بعد تصريحات إردوغان بشأن غزة
الاحتلال الإسرائيلي يعلن استدعاء دبلوماسييه من تركيا بعد تصريحات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. مفاجأة في موقف تونس والعراق
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. ......
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو...
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟...
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي ......
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل ......
المزيد
قائد حماس في غزة يحيى السنوار: «جاهزون فورا» لإبرام صفقة تبادل مع الاحتلال
قائد حماس في غزة يحيى السنوار: «جاهزون فورا» لإبرام صفقة ......
نتانياهو: ندرس «كل الخيارات» للإفراج عن «الأسرى» في غزة
نتانياهو: ندرس «كل الخيارات» للإفراج عن «الأسرى» في غزة...
حماس تطالب بالإفراج عن جميع السجناء الفلسطينيين مقابل إطلاق الأسرى
حماس تطالب بالإفراج عن جميع السجناء الفلسطينيين مقابل إطلاق ......
الاحتلال الإسرائيلي يعلن استدعاء دبلوماسييه من تركيا بعد تصريحات إردوغان بشأن غزة
الاحتلال الإسرائيلي يعلن استدعاء دبلوماسييه من تركيا بعد ......
الآلاف يشاركون في تظاهرة محظورة مؤيدة للفلسطينيين في باريس
الآلاف يشاركون في تظاهرة محظورة مؤيدة للفلسطينيين في باريس...
المزيد