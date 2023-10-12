الاحتلال يرفض تزويد غزة بالمياه والكهرباء قبل إطلاق الأسرى

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الخميس، إن بلاده لن تقدم أي مساعدات إنسانية أو موارد إلى قطاع غزة إلى أن تطلق حركة حماس الأشخاص الذين أسرتهم خلال عملية «طوفان الأقصى» السبت الماضي.

وأضاف كاتس في بيان: «مساعدات إنسانية إلى غزة؟ لن يجرى تشغيل مفتاح كهربائي ولن يفتح صنبور مياه ولن تدخل شاحنة وقود حتى يعود المخطوفون الإسرائيليون إلى ديارهم» وفق تعبيره.

والإثنين الماضي، أعلن الاحتلال فرض حصار كامل على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والطعام والوقود عن القطاع. ، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: «لقد أمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة. لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود، كل شيء مغلق»»، علما بأن الاحتلال يفرض منذ أكثر من 15 عاما، حصارا على القطاع الذي يتجاوز عدد سكانه المليوني نسمة.

ويشهد القطاع المحاصر منذ أكثر من 15 عاما ويتجاوز تعداده المليونين، قصفا إسرائيليا متواصلا منذ السبت تزداد وتيرتهما تسبب في استشهاد قرابة 1200 فلسطيني، فيما وصلت أعداد الجرحي لنحو 5600 جريح.

وأجبرت الغارات المتواصلة أكثر من 338 ألف شخص على الفرار من منازلهم في قطاع غزة، وفق إحصائية صادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوشا».