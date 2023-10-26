حماس: مقتل 50 أسيرًا في غزة جراء الغارات الإسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبوعبيدة، الخميس، إن العدد التقديري للأسرى الذين قتلوا في غزة جراء الغارات الإسرائيلية يبلغ نحو 50. وفق وكالة «رويترز».

ولم يقدم الناطق أي تفاصيل أخرى في هذا الإعلان الذي أورده على حساب كتائب القسام على تطبيق تيليجرام. ولم تتمكن الوكالة من التحقق من هذه الأرقام.

وفرضت قوات الاحتلال حصارًا مطبقًا على قطاع غزة المحاصر أساسًا منذ أكثر من 16 عامًا، حيث قطعت المياه والكهرباء وإمدادات الوقود، فيما تسبب قصفها بحرًا وجوًا للقطاع منذ عشرين يومًا في استشهاد 7028 شهيدًا بينهم 2913 طفلًا و1709 سيدات، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية.