حماس تطالب بالإفراج عن جميع السجناء الفلسطينيين مقابل إطلاق الأسرى

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس السبت أنها مستعدة لإطلاق سراح الأسرى لديها مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين.

وقال أبوعبيدة الناطق باسم الكتائب في تسجيل صوتي إن «الثمن الذي يجب أن يدفعه العدو مقابل هذا العدد الكبير من الرهائن الذي بين أيدينا هو تبييض السجون من جميع السجناء الفلسطينيين»، بحسب «فرانس برس».

«العدو ماطل في ملف الأسرى»

و قال أبوعبيدة إن الحركة كانت على وشك التوصل إلى اتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن الأسرى الذين تحتجزهم لكن الاحتلال «ماطل». وذكر أن «اتصالات جرت في ملف الأسرى وكانت هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق لكن العدو ماطل». وأضاف أن الحركة لن تطلق سراح جميع الأسرى لديها إلا إذا أطلقت إسرائيل سراح جميع السجناء الفلسطينيين.

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وتابع قائلا إن حماس يمكنها أيضا إجراء محادثات حول اتفاق جزئي بشأن الأسرى، و«إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدون وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فمستعدون أيضا».