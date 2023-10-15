ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 2329 فلسطينياً

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي إلى 2329.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، أصيب جراء استمرار العدوان على القطاع المحاصر 9042 مواطنا.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة سقوط 300«شهيدا» خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، فضلا عن 800 إصابة معظمهم أطفال ونساء.

من جانبه قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، إن ما قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال ثمانية أيام من عدوانها الوحشي، تجاوز ما قتلته في 51 يوما خلال حرب 2014 ما يؤكد أن «ما ترتكبه من جرائم بحق شعبنا ترقى للتطهير العرقي».