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ستة قتلى حصيلة الاشتباكات الدامية بمخيم «عين الحلوة» في جنوب لبنان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 سبتمبر 2023, 09:13 مساء
ستة قتلى حصيلة الاشتباكات الدامية بمخيم «عين الحلوة» في جنوب لبنان
شارع في مخيم عين الحلوة خلال وقف إطلاق النار (الإنترنت)
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قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 60 آخرين بجروح جراء الاشتباكات المستمرة منذ خمسة أيام في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مسؤول في الهلال الأحمر الفلسطيني.

واندلعت مساء الخميس اشتباكات عنيفة بين حركة «فتح» ومجموعات إسلامية متشددة في عين الحلوة، أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والذي شهد قبل أسابيع مواجهات عنيفة بين الطرفين، بحسب «فرانس برس».

وقال مدير الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، إقليم لبنان عماد حلاق «بلغت حصيلة الاشتباكات ستة قتلى، أحدهم قتل الإثنين، وأكثر من 60 جريحًا» بينهم مدنيون ومسلحون. وأفاد شهود عيان استمرار المواجهات الإثنين، مشيرًا إلى سماع دوي قذائف وأسلحة رشاشة، بعدما كانت تراجعت حدّة الاشتباكات ليلًا. 

سقوط ثلاث قذائف في مركزين تابعين للجيش اللبناني
وطال رصاص القنص أحياء في مدينة صيدا التي أغلق مدخلها الجنوبي أمام حركة السير، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية التي أفادت، السبت، مقتل ثلاثة مقاتلين، فضلًا عن مدني خارج المخيم. وأعلن الجيش اللبناني، الأحد، سقوط ثلاث قذائف في مركزين تابعين له قرب المخيم، ما أدى إلى إصابة خمسة عسكريين أحدهم بحالة حرجة. 

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وينتشر الجيش في حواجز أمام مداخل المخيم، الذي لا تدخله القوى الأمنية اللبنانية على غرار المخيمات الفلسطينية كافة بموجب اتفاق ضمني بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية. وتتولى الفصائل الفلسطينية نوعًا من الأمن الذاتي داخل المخيمات عبر قوة أمنية مشتركة.

ودفعت الاشتباكات الأخيرة مئات العائلات إلى النزوح من المخيم، منهم من لجأ إلى أقاربه ونحو 400 عائلة اتخذت من جامع قريب ملاذًا و78 عائلة أخرى تم استقبالها في مدرسة في صيدا، وفق ما أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). 

 إساءة بالغة الى الدولة اللبنانية
واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي خلال اتصال مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، أن ما يحصل «يُشكل إساءة بالغة الى الدولة اللبنانية»، مشددًا على ضرورة «التعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمعالجة التوترات القائمة».

وتجددت الاشتباكات في المخيم بعد توقف لأسابيع عدة إثر مواجهات عنيفة اندلعت في 29 يوليو واستمرت لخمسة أيام بين حركة فتح والمجموعات الإسلامية المتشددة نفسها. وأسفرت تلك المواجهات، التي تعد الأعنف منذ سنوات وهدأت بعد سلسلة اتصالات بين فصائل فلسطينية ومسؤولين وأحزاب لبنانية، عن مقتل 13 شخصًا، بينهم قيادي في فتح قتل في كمين. 

ويُعرف مخيّم عين الحلوة بإيوائه مجموعات إسلامية متشددة وخارجين عن القانون. ويقطن فيه أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة، انضم إليهم خلال الأعوام الماضية آلاف الفلسطينيين الفارين من النزاع في سورية.  وغالبًا ما يشهد عمليات اغتيال وأحيانًا اشتباكات، خاصة بين الفصائل الفلسطينية ومجموعات إسلامية متشددة.

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