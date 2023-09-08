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لبنان: إصابة 20 شخصا جراء اشتباكات في مخيم عين الحلوة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 سبتمبر 2023, 12:55 مساء
لبنان: إصابة 20 شخصا جراء اشتباكات في مخيم عين الحلوة
الدخان يتصاعد من مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان. (أرشيفية: الإنترنت)
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اصيب 20 شخصا بجروح جراء تجدد الاشتباكات بين حركة فتح ومجموعات إسلامية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان الذي شهد قبل أسابيع مواجهات عنيفة بين الطرفين، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. وفي 29 يوليو، اندلعت اشتباكات عنيفة استمرت خمسة أيام بين حركة فتح ومجموعات إسلامية متشددة في عين الحلوة، أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وأودى التصعيد بحياة 13 شخصا غالبيتهم مقاتلون وبينهم قيادي في فتح قتل في كمين.

سماع دوي قذائف وأسلحة رشاشة ليلا
وأفاد مراسل وكالة «فرانس برس» في مدينة صيدا حيث يقع المخيم عن تجدد الاشتباكات مساء الخميس واستمرارها حتى صباح الجمعة قبل أن يسود الهدوء مجددا. وأشار إلى سماع دوي قذائف وأسلحة رشاشة ليلا وصباح الجمعة ونزوح عشرات العائلات وقد ولجأ كثر إلى مسجد قريب منه وأسفرت الاشتباكات، وفق الوكالة الوطنية، عن إصابة 20 شخصا بجروح.

وأوضحت الوكالة أن «الهدوء الحذر يسود أجواء مخيم عين الحلوة بعد توقف الاشتباكات بين حركة فتح والإسلاميين المتشددين نتيجة المساعي والاتصالات المكثفة التي أجرتها القيادات اللبنانية والفلسطينية»، مشيرة إلى أنه يجرى العمل على تثبيت وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه قبل أسابيع.

وعاد الهدوء إلى المخيم بعد مواجهات يوليو، التي تُعد الأعنف منذ سنوات، بعد سلسلة اتصالات بين فصائل فلسطينية ومسؤولين وأحزاب لبنانية، وجرى الاتفاق على ضرورة تسليم المشتبه بهم بمقتل القيادي في فتح وآخر ينتمي إلى المجموعات الإسلامية اعتبر مقتله شرارة لاندلاع الاشتباكات لكن هيئة تجمع ممثلين عن فصائل فلسطينية أعلنت قبل ثلاثة أيام انقضاء المهلة المعطاة لتسليم المشتبه فيهم، مشيرة إلى تكليف القوة الامنية الفلسطينية المشتركة «القيام بالواجب الموكل اليها فيما يختص بارتكاب الجرائم الاخيرة».

مقاتلون في مجمع يضم أربع مدارس
وبعد اشتباكات يوليو، استقر مقاتلون في مجمع يضم أربع مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي اعتبرت ذلك «انتهاكا صارخا لحرمة مباني الأمم المتحدة ويهدد حيادية منشآت الأونروا» ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيمات بموجب اتفاق ضمني بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية، وتتولى الفصائل الفلسطينية نوعا من الأمن الذاتي داخل المخيمات عبر قوة أمنية مشتركة.

ويُعرف مخيم عين الحلوة بإيوائه مجموعات إسلامية متشددة وخارجين عن القانون. ويقطن فيه أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة، انضم إليهم خلال الأعوام الماضية آلاف الفلسطينيين الفارين من النزاع في سورية، وغالبا ما يشهد عمليات اغتيال وأحيانا اشتباكات خصوصا بين الفصائل الفلسطينية ومجموعات إسلامية متشددة. ويعرف عنه إيواؤه مجموعات إسلامية متشددة وخارجين عن القانون.

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