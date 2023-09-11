العثور على جثة الطيار الثاني لمروحية تحطمت قبالة سواحل الإمارات

القاهرة - بوابة الوسط

عثرت فرق البحث الإماراتية على جثة الطيار الثاني من طاقم مروحية تحطّمت قبالة سواحل البلاد في أثناء رحلة تدريب مساء الخميس، وفق ما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم الإثنين.

وتحطمت مروحية من طراز «Bell 212»، تابعة لشركة إيروغلف (Aerogulf)، وكان على متنها طياران، أحدهما مصري والثاني من جنوب أفريقيا، قبالة سواحل إمارة أم القيوين، بعد إقلاعها من مطار آل مكتوم الدولي في جنوب دبي، بحسب الهيئة. وقد عُثر على جثة أحدهما بعد ظهر الجمعة، واستمرت عمليات البحث عن الثاني في عطلة نهاية الأسبوع، وفق وكالة «فرانس برس».

الطائرة سقطت قبالة سواحل أم القيوين

نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الهيئة إعلانها «عثور فرق البحث على جثمان الطيار الثاني من أفراد طاقم الطائرة العمودية التابعة لشركة إيروغلف، التي سقطت قبالة سواحل إمارة أم القيوين في أثناء رحلة تدريب ليلية مساء الخميس». وأكدت أن التحقيقات في أسباب الحادثة لا تزال «قيد الإجراء».

سقوط طائرة مروحية في البحر قبالة دبي

وبعد ظهر الأحد، أعلنت شركة إيروغلف أن «فردي الطاقم قد لقيا حتفيهما جراء تحطم المروحية خلال عمليات تدريب روتينية بين مطار آل مكتوم الدولي ومنصة بحرية»، علما بأنه «لم يكن على متنها أي ركاب». وأوضحت الشركة أنها تواصل «العمل مع السلطات، لاستعادة الحطام، والتحقيق في سبب الحادث».

تعد «إيروغلف» المشغل الرئيسي للطائرات المروحية التجارية في الإمارة، وتأسست العام 1976، لتقديم الخدمات لقطاع النفط والغاز، قبل أن توسع خدماتها، لتشمل قطاعات أخرى.