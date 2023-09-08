  • Alwasat News
Atwasat

سقوط طائرة مروحية في البحر قبالة دبي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 سبتمبر 2023, 10:29 صباحا
سقوط طائرة مروحية في البحر قبالة دبي
الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات تعلن سقوط طائرة مروحية قبالة دبي. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن قطاع تحقيقات الحوادث الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات سقوط طائرة مروحية أقلعت من مطار في دبي مساء الخميس، مشيرا إلى أن البحث جار عن طاقمها المؤلف من شخصين.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية «وام» أن بلاغا وصل إلى الهيئة عند الساعة (16:30 ت غ) وأفاد «بسقوط طائرة عمودية من طرازBell212، تابعة لشركة إيروغلف (Aerogulf)»، مضيفا أن الطائرة سقطت «في البحر وعلى متنها طياران اثنان من الجنسية المصرية والجنوب أفريقية، في رحلة تدريبية ليلية أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي في جنوب إمارة دبي».

ولفتت الشركة في بيانها إلى أن «فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال الحطام، ولا يزال البحث جاريا عن طاقم الطائرة، وقد انتقل فريق التحقيق في الحوادث الجوية إلى الموقع».

وتعتبر الشركة المشغل الرئيسي للطائرات المروحية التجارية في الإمارة وقد تأسست العام 1976 لتقديم الخدمات لقطاع النفط والغاز، قبل أن توسع خدماتها لتشمل قطاعات أخرى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوريا الشمالية تكشف عن غواصة نووية هجومية جديدة

كوريا الشمالية تكشف عن غواصة نووية هجومية جديدة
الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأرشيف السري الكامل لحرب أكتوبر

الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأرشيف السري الكامل لحرب أكتوبر
ثورة السيارات ذاتية القيادة... في الطريق لكن ببطء

ثورة السيارات ذاتية القيادة... في الطريق لكن ببطء
القضاء الفرنسي يؤيد قرار حظر العباءة في المدارس الرسمية

القضاء الفرنسي يؤيد قرار حظر العباءة في المدارس الرسمية
حماد يناقش مع شركات أميركية الخطوات اللوجستية لتطوير ميناء سوسة البحري

حماد يناقش مع شركات أميركية الخطوات اللوجستية لتطوير ميناء سوسة البحري
(في رحاب القصيد).. جديد الكاتب يونس الفنادي

(في رحاب القصيد).. جديد الكاتب يونس الفنادي
(المُجند)» رواية حبشية عن حرب ليبيا ضد الاستعمار

(المُجند)» رواية حبشية عن حرب ليبيا ضد الاستعمار
علي سالم: التراكم المسرحي مكنني من اتقان دور بلال في فيلم الرسالة

علي سالم: التراكم المسرحي مكنني من اتقان دور بلال في فيلم الرسالة
رئيس «لا ليغا»: ميسي كان بإمكانه إنهاء مسيرته في إسبانيا

رئيس «لا ليغا»: ميسي كان بإمكانه إنهاء مسيرته في إسبانيا
ماكرون يرفض رفع العلم الروسي في الدورة الأولمبية بباريس 2024

ماكرون يرفض رفع العلم الروسي في الدورة الأولمبية بباريس 2024
بالموشحات والمالوف.. بوشناق يطرب «ليالي المدينة» (صور)

بالموشحات والمالوف.. بوشناق يطرب «ليالي المدينة» (صور)
رونالدو يسعى لمزيد الإنجازات وفخور بمشواره مع البرتغال

رونالدو يسعى لمزيد الإنجازات وفخور بمشواره مع البرتغال
شركة صينية تطلق روبوت محادثة ينافس «تشات جي بي تي» الأميركي

شركة صينية تطلق روبوت محادثة ينافس «تشات جي بي تي» الأميركي
دراسة: ازدياد الإصابات بالسرطان عالميا لدى الأشخاص دون سن الخمسين

دراسة: ازدياد الإصابات بالسرطان عالميا لدى الأشخاص دون سن الخمسين
أول تعليق روسي على إعلان أميركا تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب

أول تعليق روسي على إعلان أميركا تزويد أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب
1.2 مليار دينار مخصصات «جهات أمنية» تابعة لـ«الرئاسي» و«حكومة الدبيبة» خلال 8 أشهر

1.2 مليار دينار مخصصات «جهات أمنية» تابعة لـ«الرئاسي» و«حكومة الدبيبة» خلال 8 ...
المنتخب الوطني يتعادل مع غينيا الإستوائية 1-1 في ختام تصفيات أمم أفريقيا

المنتخب الوطني يتعادل مع غينيا الإستوائية 1-1 في ختام تصفيات أمم أفريقيا
ميسي وهالاند ومبابي وصلاح أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية.. وغياب رونالدو

ميسي وهالاند ومبابي وصلاح أبرز المرشحين لنيل الكرة الذهبية.. وغياب رونالدو
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
البرهان يصدر مرسوماً دستورياً بحل قوات الدعم السريع
البرهان يصدر مرسوماً دستورياً بحل قوات الدعم السريع
البرهان يتوجه إلى قطر في ثالث زيارة خارجية منذ بدء الحرب في السودان
البرهان يتوجه إلى قطر في ثالث زيارة خارجية منذ بدء الحرب في ...
الجيش اللبناني يحبط محاولة تسلل 1200 سوري
الجيش اللبناني يحبط محاولة تسلل 1200 سوري
أمير قطر يؤكد للبرهان حرص الدوحة على إنهاء القتال الدائر في السودان
أمير قطر يؤكد للبرهان حرص الدوحة على إنهاء القتال الدائر في ...
الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأرشيف السري الكامل لحرب أكتوبر
الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأرشيف السري الكامل لحرب أكتوبر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصر تسجل أول حالتي إصابة بمتحور «أوميكرون» الجديد
مصر تسجل أول حالتي إصابة بمتحور «أوميكرون» الجديد...
شاهد: رياح عاتية وبرق وأمطار غزيرة تضرب مكة المكرمة وتطيح بالعمال في الحرم
شاهد: رياح عاتية وبرق وأمطار غزيرة تضرب مكة المكرمة وتطيح ......
«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف طال مساكن بدارفور
«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف ......
مقتل جنديين في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية في لبنان
مقتل جنديين في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية في لبنان...
23 قتيلا في اشتباكات بين قوات النظام وفصائل موالية لتركيا شمال سورية
23 قتيلا في اشتباكات بين قوات النظام وفصائل موالية لتركيا ......
المزيد
لبنان: إصابة 20 شخصا جراء اشتباكات في مخيم عين الحلوة
لبنان: إصابة 20 شخصا جراء اشتباكات في مخيم عين الحلوة...
سقوط طائرة مروحية في البحر قبالة دبي
سقوط طائرة مروحية في البحر قبالة دبي...
«فرانس برس»: تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان
«فرانس برس»: تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان...
الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأرشيف السري الكامل لحرب أكتوبر
الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأرشيف السري الكامل لحرب أكتوبر...
أمير قطر يؤكد للبرهان حرص الدوحة على إنهاء القتال الدائر في السودان
أمير قطر يؤكد للبرهان حرص الدوحة على إنهاء القتال الدائر في ......
المزيد