سقوط طائرة مروحية في البحر قبالة دبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن قطاع تحقيقات الحوادث الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات سقوط طائرة مروحية أقلعت من مطار في دبي مساء الخميس، مشيرا إلى أن البحث جار عن طاقمها المؤلف من شخصين.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية «وام» أن بلاغا وصل إلى الهيئة عند الساعة (16:30 ت غ) وأفاد «بسقوط طائرة عمودية من طرازBell212، تابعة لشركة إيروغلف (Aerogulf)»، مضيفا أن الطائرة سقطت «في البحر وعلى متنها طياران اثنان من الجنسية المصرية والجنوب أفريقية، في رحلة تدريبية ليلية أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي في جنوب إمارة دبي».

ولفتت الشركة في بيانها إلى أن «فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال الحطام، ولا يزال البحث جاريا عن طاقم الطائرة، وقد انتقل فريق التحقيق في الحوادث الجوية إلى الموقع».

وتعتبر الشركة المشغل الرئيسي للطائرات المروحية التجارية في الإمارة وقد تأسست العام 1976 لتقديم الخدمات لقطاع النفط والغاز، قبل أن توسع خدماتها لتشمل قطاعات أخرى.