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واشنطن تطالب بتحقيق سعودي «معمق» في المزاعم بشأن قتل مهاجرين إثيوبيين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 أغسطس 2023, 07:01 مساء
واشنطن تطالب بتحقيق سعودي «معمق» في المزاعم بشأن قتل مهاجرين إثيوبيين
لاجئون إثيوبيون في مخيم للمهاجرين في اليمن. (الإنترنت)
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أبدت الولايات المتحدة، الإثنين، قلقها حيال تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية تتهم فيه حرس الحدود السعوديين بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين، مطالبة بتحقيق شامل.

وقال ناطق باسم الخارجية الأميركية «أبلغنا الحكومة السعودية قلقنا حيال هذه الاتهامات. نطالب السلطات السعودية بإجراء تحقيق معمق وشفاف، وبأن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي»، بحسب «فرانس برس».

واتهمت «هيومن رايتس ووتش» في تقرير جديد أصدرته الإثنين، حرس الحدود السعودي بقتل عدة مئات من المهاجرين الإثيوبيين الذين حاولوا عبور الحدود بين اليمن والسعودية في الفترة ما بين مارس 2022 ويونيو 2023، وقالت المنظمة غير الحكومية إن هذه التجاوزات ارتُكبت فيما تبنت الرياض منذ خمس سنوات سياسة واسعة النطاق مناهضة للمهاجرين.

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وفي مقدمة تقريرها الجديد، أدانت المنظمة غير الحكومية «قتل حرس الحدود السعودي المئات، وربما الآلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين الذين حاولوا عبور الحدود بين اليمن والسعودية».

مقابلات هاتفية مع 42 إثيوبيًا 
وكشفت صور التقطها مهاجرون إثيوبيون على طول الحدود بين اليمن والسعودية، وتم نشرها على منصات التواصل، والتي أظهرت العديد من الجرحى الذين تم حملهم على متن شاحنة وبجانبهم جثة ملقاة على الأرض، عن انتهاكات ارتكبها حرس الحدود السعودي بحق هؤلاء المهاجرين، حسبما قالت «هيومن رايتس ووتش».

وطوال ستة أشهر، أجرت «رايتس ووتش» في الفترة ما بين يناير ويونيو 2023، مقابلات هاتفية مع 42 إثيوبيًا حاولوا عبور هذه الحدود أو أقارب المهاجرين الذين قتلوا. كما حللت المنظمة العديد من الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على الشبكات الاجتماعية، وقامت أيضًا بتمشيط مئات الكيلومترات المربعة من صور الأقمار الصناعية.

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