محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي المنتزه

القاهرة - بوابة الوسط

كشف محافظ الإسكندرية في مصر، اللواء محمد الشريف، عن سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي المنتزه أول، مؤكدا أن العقار حدث فيه «انشطار نصفي رأسي».

وبحسب بيان لمحافظة الإسكندرية اليوم، انتقل الشريف إلى موقع انهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول، مع تواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وبحسب الشريف جار التأكد من وجود أي سكان أسفل الأنقاض، لافتا إلى أن العقار يستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة وتم التوجيه فورا بقطع جميع المرافق عنه.

- انهيار عقار من 13 طابقا في الإسكندرية والحماية المدنية تكثف البحث عن العالقين تحت الأنقاض

وشدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار

وانهار اليوم الإثنين، عقار في الإسكندرية بمصر مكون من 13 طابقا بحي المنتزه أول، فيما تجرى الحماية المدنية البحث عن ضحايا ومصابين عالقين أسفل العقار لانتشالهم من تحت الأنقاض.

تكثيف عمليات البحث عن ضحايا أسفل أنقاض العقار

من جانبها أعلنت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتورة أميرة طهيو، في تصريحات لصحيفة «الأهرام» المصرية، تسجيل 4 مصابين حتى الآن جراء الحادث، موضحة أنهم تصادف مرورهم أثناء لحظة الانهيار.

وأضافت أنه جرى نقل 2 من المصابين إلى مستشفى مارى مرقص ونقل الاثنين الآخرين إلى مستشفى شرق المدينة، وحالتهم مستقرة.

ومن جانبها تواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، عمليات البحث عن ضحايا أسفل أنقاض العقار، والذي تسبب انهياره في نشوب حريق بالأنقاض، وعلى الفور تدخلت قوات الحماية المدنية للسيطرة عليه وإطفائه، بالتزامن مع عملية البحث عن الضحايا العالقين وغير المعلوم عددهم حتى الآن.