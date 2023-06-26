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انهيار عقار من 13 طابقا في الإسكندرية والحماية المدنية تكثف البحث عن العالقين تحت الأنقاض

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 يونيو 2023, 01:03 مساء
انهيار عقار من 13 طابقا في الإسكندرية والحماية المدنية تكثف البحث عن العالقين تحت الأنقاض
انهيار عقار من 13 طابقا في الإسكندرية. (صفحة محافظة الإسكندرية على فيسبوك)
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انهار اليوم الإثنين، عقار في الإسكندرية بمصر مكون من 13 طابقا بحي المنتزه أول، فيما تجرى الحماية المدنية البحث عن ضحايا ومصابين عالقين أسفل العقار لانتشالهم من تحت الأنقاض.

وتسبب انهيار المبنى الواقع في شارع خليل حمادة في تحطم سيارات تصادف وقوفها أسفله.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، تلقى قسم الشرطة إخطارا عن انهيار عقار دكتور الحليب المجاور لبنزينة خليل حمادة، وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية رفقة قوات أمن الإسكندرية إلى موقع الحادث، وجار البحث عن ضحايا عالقين أسفل العقار لانتشالهم من تحت الأنقاض.

تكثيف عمليات البحث عن ضحايا أسفل أنقاض العقار
من جانبها أعلنت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتورة أميرة طهيو، في تصريحات لصحيفة «الأهرام» المصرية، تسجيل 4 مصابين حتى الآن جراء الحادث، موضحة أنهم تصادف مرورهم أثناء لحظة الانهيار.

وأضافت أنه جرى نقل 2 من المصابين إلى مستشفى مارى مرقص ونقل الاثنين الآخرين إلى مستشفى شرق المدينة، وحالتهم مستقرة.

ومن جانبها تواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، عمليات البحث عن ضحايا أسفل أنقاض العقار، والذي تسبب انهياره في نشوب حريق بالأنقاض، وعلى الفور تدخلت قوات الحماية المدنية للسيطرة عليه وإطفائه، بالتزامن مع عملية البحث عن الضحايا العالقين وغير المعلوم عددهم حتى الآن.

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