  • Alwasat News
Atwasat

تصاعد القصف مع استمرار القتال بين طرفي الصراع في السودان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 مايو 2023, 11:35 صباحا
تصاعد القصف مع استمرار القتال بين طرفي الصراع في السودان
جنود بالقرب من دبابة في أحد شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، 6 مايو 2023. (أرشيفية: أ ف ب)
alwasat radio

قال سكان في العاصمة السودانية الخرطوم إن الضربات الجوية والقصف المدفعي تصاعدا بشدة في العاصمة، اليوم الثلاثاء، مع سعي الجيش لطرد قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يحاربها منذ أكثر من شهر.

وذكر شهود أنهم سمعوا أصوات ضربات جوية واشتباكات وانفجارات في جنوب الخرطوم وكان هناك قصف عنيف أثناء الليل في أجزاء من مدينتي بحري وأم درمان المجاورتين، وفق وكالة «رويترز». وأجبر الصراع نحو 200 ألف شخص على النزوح إلى دول مجاورة، وأسفر عن نزوح ما يربو على 700 ألف داخل السودان، مما فجر أزمة إنسانية تنذر بزعزعة استقرار المنطقة.

- السودان يمدد إغلاق المجال الجوي حتى 31 مايو
- «الهجرة الدولية»: 73 ألف وافد إلى مصر من النازحين السودانيين

القتال في الخرطوم
ويتركز القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة لكنه أثار اضطرابات في أنحاء أخرى من السودان خاصة في إقليم دارفور بغرب البلاد. ويعيش سكان الخرطوم الخمسة ملايين مختبئين في منازلهم في انتظار وقف لإطلاق نار لم يتحقق حتى الآن، فيما تستمر الغارات الجوية والمعارك بالأسلحة الثقيلة ونيران المدفعية التي تطال حتى المستشفيات والمنازل.

بالإضافة إلى الخرطوم ودارفور اتسع نطاق الاشتباكات إلى مناطق أخرى. وأسفرت أعمال عنف عرقية في ولايتي غرب كردفان والنيل الأبيض، حيث أسفرت عن مقتل أكثر من خمسين شخصا، بحسب الأمم المتحدة.

وأصبحت السيولة نادرة. فالبنوك، التي تعرض بعضها للنهب، لم تفتح أبوابها منذ الخامس عشر من أبريل، فيما سجلت الأسعار ارتفاعا حادا وصل إلى أربعة أضعاف بالنسبة للمواد الغذائية و20 ضعفا بالنسبة للوقود.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تصاعد القصف مع استمرار القتال بين طرفي الصراع في السودان

تصاعد القصف مع استمرار القتال بين طرفي الصراع في السودان
«زاد».. قصة رسام كاريكاتير يواجه الرئيس قيس سعيد بريشته

«زاد».. قصة رسام كاريكاتير يواجه الرئيس قيس سعيد بريشته
تسرب الوقود يجبر «فيراري» على استدعاء سيارتها

تسرب الوقود يجبر «فيراري» على استدعاء سيارتها
سلة الأهلي طرابلس تفوز على النصر

سلة الأهلي طرابلس تفوز على النصر
المنقوش تصل إلى الكويت في رابع محطاتها الخليجية

المنقوش تصل إلى الكويت في رابع محطاتها الخليجية
حكم بالسجن عامًا على رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي

حكم بالسجن عامًا على رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي
عباس يطالب في ذكرى النكبة بـ«تعليق عضوية» إسرائيل في الأمم المتحدة

عباس يطالب في ذكرى النكبة بـ«تعليق عضوية» إسرائيل في الأمم المتحدة
واشنطن: روسيا وإيران «توسعان» تعاونهما العسكري

واشنطن: روسيا وإيران «توسعان» تعاونهما العسكري
شاهد بالصور: آلاف الفلسطينيين يحيون الذكرى الـ75 للنكبة في رام الله ويتمسكون بحق العودة

شاهد بالصور: آلاف الفلسطينيين يحيون الذكرى الـ75 للنكبة في رام الله ويتمسكون بحق...
«تحقيقات»: كابوس العقارب!

«تحقيقات»: كابوس العقارب!
البنك الدولي: التضخم في ليبيا هو الأدنى بمنطقة شمال أفريقيا

البنك الدولي: التضخم في ليبيا هو الأدنى بمنطقة شمال أفريقيا
علماء الأرصاد الجوية هدف جديد لمروّجي نظريات المؤامرة

علماء الأرصاد الجوية هدف جديد لمروّجي نظريات المؤامرة
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية

نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية
الموسيقى «العلاجية» عبر الإنترنت.. اتجاه مربح لا يستند إلى أي أسس علمية

الموسيقى «العلاجية» عبر الإنترنت.. اتجاه مربح لا يستند إلى أي أسس علمية
لابورتا يتعهد بإعادة ميسي: برشلونة «سيفعل المستحيل»

لابورتا يتعهد بإعادة ميسي: برشلونة «سيفعل المستحيل»
خبراء: خطابات «الجنائية الدولية» بشأن ليبيا جوفاء.. وتقصير القضاء الوطني فتح المجال أمامها

خبراء: خطابات «الجنائية الدولية» بشأن ليبيا جوفاء.. وتقصير القضاء الوطني فتح ...
متلازمة الديمقراطية والجيش الواحد

متلازمة الديمقراطية والجيش الواحد
ملك جديد لمملكة قديمة

ملك جديد لمملكة قديمة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
عباس يطالب في ذكرى النكبة بـ«تعليق عضوية» إسرائيل في الأمم المتحدة
عباس يطالب في ذكرى النكبة بـ«تعليق عضوية» إسرائيل في الأمم ...
حكم بالسجن عامًا على رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي
حكم بالسجن عامًا على رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي
منظمة العفو: عدد أحكام الإعدام المنفذة العام الماضي أعلى مستوى منذ 2017
منظمة العفو: عدد أحكام الإعدام المنفذة العام الماضي أعلى مستوى ...
الأوقاف الإسلامية بالقدس: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
الأوقاف الإسلامية بالقدس: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
إصابة فلسطيني واعتقال 20 في مداهمات للاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية
إصابة فلسطيني واعتقال 20 في مداهمات للاحتلال الإسرائيلي بالضفة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وسائل إعلام تركية: زعيم داعش أبو الحسين القرشي فجر نفسه بحزام ناسف داخل مزرعة غرب سورية (شاهد)
وسائل إعلام تركية: زعيم داعش أبو الحسين القرشي فجر نفسه ......
رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث
رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث...
74 قتيلا على الأقل في اليومين الأولين لمعارك مدينة الجنينة في دارفور
74 قتيلا على الأقل في اليومين الأولين لمعارك مدينة الجنينة ......
طرفا النزاع السوداني يلتقيان اليوم في السعودية
طرفا النزاع السوداني يلتقيان اليوم في السعودية...
السودان: 334 ألف نازح داخلي.. وفاتورة الاحتياجات الإنسانية تقدر بـ1.5 مليار دولار
السودان: 334 ألف نازح داخلي.. وفاتورة الاحتياجات الإنسانية ......
المزيد
من قتال الجنرالين إلى الممرات الإنسانية.. الأحداث الرئيسية منذ اندلاع النزاع في السودان
من قتال الجنرالين إلى الممرات الإنسانية.. الأحداث الرئيسية ......
أحزاب معارضة في تونس تنتقد الحكم بسجن الغنوشي
أحزاب معارضة في تونس تنتقد الحكم بسجن الغنوشي...
تصاعد القصف مع استمرار القتال بين طرفي الصراع في السودان
تصاعد القصف مع استمرار القتال بين طرفي الصراع في السودان...
إصابة فلسطيني واعتقال 20 في مداهمات للاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية
إصابة فلسطيني واعتقال 20 في مداهمات للاحتلال الإسرائيلي ......
الأوقاف الإسلامية بالقدس: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
الأوقاف الإسلامية بالقدس: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى...
المزيد