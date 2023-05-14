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السودان يمدد إغلاق المجال الجوي حتى 31 مايو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 09:41 صباحا
السودان يمدد إغلاق المجال الجوي حتى 31 مايو
مطار الخرطوم. (الإنترنت)
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أصدرت سلطة الطيران المدني في السودان، قرارا بتمديد إغلاق المجال الجوي، حتى 31 مايو الجاري، أمام كافة حركة الطيران .

ووفق وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم الأحد، استثنى القرار رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

التزامات إنسانية تنفذ فورا
وأعلنت السعودية، أول أمس الجمعة، استمرار محادثات جدة بين طرفي النزاع في السودان، بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بينهما لقرابة 10 أيام بمراقبة أميركية سعودية دولية، ثم مشاورات أخرى لوقف دائم.

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ولفتت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إلى إعلان اتفاق أولي يحمل اسم «إعلان جدة»، يتضمن التزامات إنسانية تنفذ فورا، وجدولة لمحادثات مباشرة.

ويقر الإعلان التزامات إنسانية تنفذ فورا مثل «تمكين إيصال المساعدات الإنسانية بأمان، واستعادة الخدمات الأساسية، وانسحاب القوات من المستشفيات والعيادات، والسماح بدفن الموتى باحترام»، فضلا عن جدولة محادثات مباشرة جديدة بين الطرفين.

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