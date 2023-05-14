«الهجرة الدولية»: 73 ألف وافد إلى مصر من النازحين السودانيين

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية لدى مصر، كارلوس أوليفر كروز، إن هناك 73 ألف وافد إلى مصر من النازحين السودانيين منذ بداية الأزمة، بالإضافة إلى 5 آلاف من جنسيات أخرى.

وتابع «كارلوس» أن ذلك يضاف إلى رقم عدد النازحين داخل السودان قبل الأزمة، وعددهم 3 ملايين نازح، ليصبح العدد الإجمالي 4 ملايين، أغلبهم في ولاية الخرطوم وجنوب وغرب دارفور.

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وأوضح أن هناك 4 ملايين نازح داخلي في السودان، مضيفا: «خلال الأسبوع الماضي قفز عدد النازحين من 300 ألف منذ بداية الأزمة إلى 700 ألف نازح داخلي».