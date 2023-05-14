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«الخارجية»: إجلاء 90 ليبيا من السودان ووصولهم مطار بنينا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 12:21 صباحا
«الخارجية»: إجلاء 90 ليبيا من السودان ووصولهم مطار بنينا
مواطنون ليبيون في طائرة العودة من السودان إلى مطار بنينا، 13 مايو 2023. (وزارة الخارجية)
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أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، السبت، وصول 90 مواطنا ليبيا إلى مطار بنينا الدولي جرى إجلاؤهم من العاصمة السودانية الخرطوم وضواحيها.

وقالت الوزارة في بيان، إن هؤلاء يمثلون الدفعة الأخيرة من المواطنين المستهدفين بالعودة، والذين جرى حصرهم عن طريق اللجنة المشكلة من قبل السفارة الليبية بالخرطوم بناء على تعليمات الوزيرة نجلاء المنقوش.
 
وقدمت الخارجية الشكر إلى كل من ساهم وساعد في إجلاء المواطنين الليبين من جمهورية السودان، وعبرت عن تمنياتها بأن يحل الأمن والأمان ويعود الاستقرار إلى جميع ربوع السودان.

نداء أخير من السفارة الليبية بالسودان 
والأسبوع الماضي، أطلقت السفارة الليبية بالسودان النداء الأخير لأفراد الجالية الليبية بالخرطوم الراغبين في المغادرة والذين تواصلوا أخيرا مع فريق الطوارئ.

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ودعت السفارة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» الراغبين في العودة، إلى ضرورة التواصل معها، وتمنت السلامة لجميع أفراد الجالية الليبية في الخرطوم، مؤكدة ضرورة أخذ تدابير الحيطة والحذر والالتزام بأماكن الإقامة الآمنة.

«الخارجية» ترحب بـ«إعلان جدة» الخاص بالسودان
وأمس الجمعة، رحبت وزارة الخارجية بـ«إعلان جدة» الموقع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، برعاية السعودية، معتبرة أنه يمثل «خطوة شجاعة» من طرفي الأزمة للالتزام بحماية المدنيين في السودان، والاستعداد للقيام بخطوات لاحقة لتثبيت الاتفاق.

وبمقتضى «إعلان جدة» يتعهد طرفا النزاع بحماية «سيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، وأن مصالح وسلامة الشعب السوداني هي أولوية رئيسية» فضلا عن الالتزام بضمان حماية المدنيين السودانيين في جميع الأوقات، والسماح بمرور آمن للمدنيين في السودان لمغادرة مناطق الأعمال العدائية، والامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، وإجلاء الجرحى والمرضى دون تمييز والسماح للمنظمات الإنسانية بالقيام بذلك».

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، حرصها على عودة الاستقرار في السودان، وتشجيعها القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على الالتزام بتعهداتهما الواردة بـ«إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان.

مواطنون ليبيون في طائرة العودة من السودان إلى مطار بنينا، 13 مايو 2023. (وزارة الخارجية)
مواطنون ليبيون في طائرة العودة من السودان إلى مطار بنينا، 13 مايو 2023. (وزارة الخارجية)
مواطنون ليبيون في طائرة العودة من السودان إلى مطار بنينا، 13 مايو 2023. (وزارة الخارجية)
مواطنون ليبيون في طائرة العودة من السودان إلى مطار بنينا، 13 مايو 2023. (وزارة الخارجية)
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