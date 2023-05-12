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«الخارجية» ترحب بـ«إعلان جدة».. وتحض على تغليب مصلحة الشعب السوداني

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 مايو 2023, 04:38 مساء
«الخارجية» ترحب بـ«إعلان جدة».. وتحض على تغليب مصلحة الشعب السوداني
مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
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حبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الجمعة، بـ«إعلان جدة» الموقع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، برعاية السعودية، معتبرة أنه يمثل «خطوة شجاعة» من طرفي الأزمة للالتزام بحماية المدنيين في السودان، والاستعداد للقيام بخطوات لاحقة لتثبيت الاتفاق الذي يحظى بدعم الرباعية الدولية والآلية الثلاثية وجامعة الدول العربية.

وبمقتضى «إعلان جدة» يتعهد طرفا النزاع بحماية «سيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، وأن مصالح وسلامة الشعب السوداني هي أولوية رئيسية» فضلا عن الالتزام بضمان حماية المدنيين السودانيين في جميع الأوقات، والسماح بمرور آمن للمدنيين في السودان لمغادرة مناطق الأعمال العدائية، والامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، وإجلاء الجرحى والمرضى دون تمييز والسماح للمنظمات الإنسانية بالقيام بذلك».

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، حرصها على عودة الاستقرار في السودان، وتشجيعها القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على الالتزام بتعهداتهما الواردة بـ«إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان.

- اتفاق طرفي النزاع في السودان على قواعد إنسانية دون توافق على وقف النار
- المنقوش تؤكد استعداد ليبيا لدعم جهود الوساطة بين الأطراف المتنازعة في السودان
- الدبيبة يؤكد دعم ليبيا لمفاوضات جدة ويعِد بتقديم الدعم اللازم للشعب السوداني
- تحذير بريطاني من تأثير اضطرابات السودان السلبي على المستقبل السياسي والاقتصادي لليبيا
- نورلاند: اتفقت مع المنفي على ضمان عدم استخدام ليبيا كمنصة للتدخل في السودان

وزارة الخارجية تشيد بجهود السعودية وأميركا
وقالت الوزارة إن الروابط التاريخية والاجتماعية والعمق الاستراتيجي للسودان بالنسبة لليبيا كانت دافعًا رئيسيًا في استجابة الوزيرة نجلاء المنقوش منذ الساعات الأولى للأزمة بالاتصال والتواصل مع نظيرها السوداني، وأطراف اللجنة الرباعية، ودول الجوار والدول العربية لأجل دعم جهود إيجاد حل سريع ونزع فتيل الحرب في السودان، لافتة إلى أن جهود جميع الأطراف المعنية بالأزمة السودانية تكللت بهذا التوقيع.

وجدد البيان دعم «إعلان جدة» بـ«كل قوة»، ودعا إلى تعزيزه بإجراءات إضافية، خاصة في جانب مسار الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة».

وأثنت وزارة الخارجية على الجهود التي بذلتها السعودية والولايات المتحدة لجمع الأطراف السودانية وحثها على اللجوء لطاولة المفاوضات، بدلًا من مواصلة القتال الذي يُهدد وحدة السودان ويعرض حياة المدنيين للخطر.

وأبدت الوزارة تفاؤلها بأن يكون الإعلان «بادرة خير ولبنة أولى وحجر أساس» لإعادة الاستقرار والأمن والطمأنية في السودان والمحافظة على وحدة وسلامة وسيادة أراضيه، ودعت جميع الأطراف المعنية إلى تغليب مصلحة الشعب السوداني وحماية حياة المدنيين واللجوء إلى الحوار واستئناف العملية السياسية بين مكوناتها كافة.

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