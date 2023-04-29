  • Alwasat News
Atwasat

الإمارات تجلي 128 شخصًا من السودان على متن طائرة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أبريل 2023, 07:39 مساء
الإمارات تجلي 128 شخصًا من السودان على متن طائرة
طائرة إمارتية تجلي مواطنين إلى أبو ظبي. (وام)
alwasat radio

أجلت الإمارات يوم السبت مواطنيها ومواطني دول أخرى وحالات إنسانية من السودان جوًا ضمن تدفق للفارين من الصراع الذي اندلع هناك قبل أسبوعين.

وهبطت طائرة تقل نحو 128 شخصًا، منهم بريطانيون وأميركيون، في العاصمة أبوظبي حيث استقبلهم مسؤولون. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن الإمارات ستستضيف هؤلاء الأشخاص حتى يتسنى نقلهم إلى بلدانهم، بحسب «رويترز».

وقالت نغم وهي مواطنة سودانية غادرت السودان على متن الطائرة «بدأ سكان الخرطوم في إخلائها. ابتدى يحصل تفلت أمني. يدخلوا على البيوت يكسروا ويشيلوا. يعني خراب أكثر من أي شيء... لم تعد آمنة كما كانت».

 تكثيف جهود وقف إطلاق النار
وقُتل المئات وأصيب الآلاف في السودان منذ 15 أبريل عندما اشتعل فتيل صراع قديم على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

-  السعودية تجلي مجموعة أولى من الإيرانيين من السودان إلى جدّة
-  سفينة على متنها 1687 مدنيا فارين من السودان تصل إلى السعودية

وقال المواطن السوداني مروان غندور عند وصوله إلى أبوظبي «الوضع سيء جدًا، لم نكن نتوقعه... شبت الحرائق في الشوارع والمنازل والسيارات. وبعد يومين أو ثلاثة أيام من ذلك، صارت قوات الدعم السريع تعاني نقص الغذاء والمياه والكهرباء فبدأت في اقتحام المنازل».

وقالت الإمارات إنها ملتزمة بخدمة مصالح الشعب السوداني مؤكدة أهمية تكثيف جهود وقف إطلاق النار والعودة إلى إطار سياسي متفق عليه. وظل السودان حتى اندلاع القتال منخرطًا في انتقال مدعوم دوليًا نحو انتخابات ديمقراطية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السفينة «أوشن فايكينغ» تنقذ 153 مهاجرا في البحر المتوسط

السفينة «أوشن فايكينغ» تنقذ 153 مهاجرا في البحر المتوسط
«أميرة الثعابين» في بورما.. تنقذ السكان من الأفاعي ثم تطلقها حية!

«أميرة الثعابين» في بورما.. تنقذ السكان من الأفاعي ثم تطلقها حية!
إصابة جديدة لزلاتان قد تنهي موسمه وسط شكوك الاعتزال

إصابة جديدة لزلاتان قد تنهي موسمه وسط شكوك الاعتزال
الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود العمالة الأجنبية

الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود...
«دراسة»: اكتشاف بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في الغيوم

«دراسة»: اكتشاف بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في الغيوم
رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث

رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث
فوائد زيت محرك السيارة

فوائد زيت محرك السيارة
انطلاق دور ثمانية الدوري الليبي لكرة السلة بنكهة أميريكية

انطلاق دور ثمانية الدوري الليبي لكرة السلة بنكهة أميريكية
بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض
المدينة يفوز وديا على الأولمبي استعدادا لاستئناف الدوري الليبي

المدينة يفوز وديا على الأولمبي استعدادا لاستئناف الدوري الليبي
الإماراتي سلطان النيادي أول رائد عربي يسير في الفضاء

الإماراتي سلطان النيادي أول رائد عربي يسير في الفضاء
الجيش الأميركي يعلق الطلعات غير الأساسية لطائراته 24 ساعة بعد تحطم أربع مروحيات

الجيش الأميركي يعلق الطلعات غير الأساسية لطائراته 24 ساعة بعد تحطم أربع مروحيات
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد

عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
«جزء من كياني.. أخذوه مني».. الحرب تجبر يونانيًا على إغلاق فندقه بالخرطوم

«جزء من كياني.. أخذوه مني».. الحرب تجبر يونانيًا على إغلاق فندقه بالخرطوم
بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى تونس

بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى تونس
مدرب بايرن: لم يفت الآوان على الفوز بلقب الدوري

مدرب بايرن: لم يفت الآوان على الفوز بلقب الدوري
«فرانس برس»: القطع الجائر للغابات والزحف العمراني والجفاف مثلث يهدد طرابلس

«فرانس برس»: القطع الجائر للغابات والزحف العمراني والجفاف مثلث يهدد طرابلس
نسبة المدخنين في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى على الإطلاق

نسبة المدخنين في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى على الإطلاق
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«جزء من كياني.. أخذوه مني».. الحرب تجبر يونانيًا على إغلاق فندقه بالخرطوم
«جزء من كياني.. أخذوه مني».. الحرب تجبر يونانيًا على إغلاق فندقه ...
مصادرة كتاب ينتقد الرئيس التونسي
مصادرة كتاب ينتقد الرئيس التونسي
الإماراتي سلطان النيادي أول رائد عربي يسير في الفضاء
الإماراتي سلطان النيادي أول رائد عربي يسير في الفضاء
ثلاثة جرحى مدنيين في قصف عدواني إسرائيلي بمحيط حمص
ثلاثة جرحى مدنيين في قصف عدواني إسرائيلي بمحيط حمص
رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث
رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط الخرطوم
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط ......
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟...
من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟
من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟...
الناطق العسكري المصري: نتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان ونهيب الحفاظ على سلامة القوات المصرية
الناطق العسكري المصري: نتابع عن كثب الأحداث الجارية في ......
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة بـ«فاغنر»
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة ......
المزيد
الإمارات تجلي 128 شخصًا من السودان على متن طائرة
الإمارات تجلي 128 شخصًا من السودان على متن طائرة...
المبعوث الأممي للسودان: طرفا الصراع منفتحان بشكل أكبر على المفاوضات
المبعوث الأممي للسودان: طرفا الصراع منفتحان بشكل أكبر على ......
السعودية تجلي مجموعة أولى من الإيرانيين من السودان إلى جدّة
السعودية تجلي مجموعة أولى من الإيرانيين من السودان إلى جدّة...
رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث
رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث...
ثلاثة جرحى مدنيين في قصف عدواني إسرائيلي بمحيط حمص
ثلاثة جرحى مدنيين في قصف عدواني إسرائيلي بمحيط حمص...
المزيد