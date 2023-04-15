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الخارجية السعودية تدعو إلى «وقف العمليات العسكرية» في السودان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أبريل 2023, 08:38 مساء
الخارجية السعودية تدعو إلى «وقف العمليات العسكرية» في السودان
مقر وزارة الخارجية السعودية. (الإنترنت)
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دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، إلى «سرعة وقف العمليات العسكرية في السودان والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد».

وقال الأمير فيصل بن فرحان، عبر تويتر: «ندعو الأشقاء في السودان إلى سرعة وقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، وتغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق بالحفاظ على مكتسباته ومقدراته، وبالعودة إلى الإتفاق الإطاري الذي يهدف للوصول إلى إعلان سياسي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق».

يذكر أن السعودية كانت أعربت، في وقت سابق، عن «قلقها البالغ جراء حالة التصعيد» والاشتباكات بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في السودان.

تغليب لغة الحوار وضبط النفس والحكمة
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن المملكة «تدعو المكون العسكري وجميع القيادات السياسية في السودان إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس والحكمة، وتوحيد الصف بما يسهم في استكمال ما جرى إحرازه من توافق ومن ذلك الاتفاق الإطاري الهادف إلى التوصل لإعلان سياسي يتحقق بموجبه الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه الشقيق»، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

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في غضون ذلك، أعلنت الخطوط الجوية السعودية، السبت، تعرض إحدى طائراتها «لحادث» في مطار العاصمة السودانية الخرطوم قبل إقلاعها إلى الرياض.

وقالت الشركة، في بيان، عبر تويتر:«تعمل فرق العمل جنباً إلى جنب مع كافة السلطات ذات العلاقة وعلى رأسها سفارة المملكة العربية السعودية لدى السودان للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الحادث»، وأضافت أنها قررت تعليق رحلاتها من وإلى السودان «حتى إشعار آخر».

وذكرت قوات «الدعم السريع» التي يرأسها الجنرال محمد حمدان دقلو المعروف باسم «حميدتي» على تويتر، أن «قوات الجيش السوداني انهالت علينا بهجوم كاسح بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة».

تصاعدت التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع 
وفي المقابل، اتهم الجيش السوداني في بيان «قوات الدعم السريع بمهاجمة العديد من قواعده في الخرطوم ومناطق أخرى، بُعيد إعلان تلك القوات مهاجمة الجيش لمعسكراتها»، وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية: «في مواصلة لمسيرتها في الغدر والخيانة، حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتنا في المدينة الرياضية ومواقع أخرى وتتصدى لها قواتنا المسلحة».

وتصاعدت التوترات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الأشهر الأخيرة، مما أخّر توقيع اتفاق مدعوم دولياً مع الأحزاب السياسية السودانية لاستئناف الانتقال الديمقراطي في البلاد.

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