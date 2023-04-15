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اشتباكات السودان.. الأمم المتحدة تدين والجامعة العربية مصدومة و«الإيغاد» قلقة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أبريل 2023, 04:54 مساء
اشتباكات السودان.. الأمم المتحدة تدين والجامعة العربية مصدومة و«الإيغاد» قلقة
محتجون سودانيون من الشباب في تظاهرة بمنطقة بحري شمال العاصمة. (أ ف ب)
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دان الممثل الخاص للأمين العام للسودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان، فولكر بيرثي بشدة اندلاع القتال بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في أجزاء كثيرة من العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى بالبلاد.

وقال بيريتس إنه تواصل مع كلا الطرفين طالباً منهما الوقف الفوري للقتال لضمان سلامة الشعب السوداني وتجنيب البلاد مزيداً من العنف.

أبو الغيط: مصدوم من اللجوء للسلاح في رمضان
كما دانت جامعة الدول العربية الاشتباكات. وأعرب الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، في بيان، عن صدمته «للجوء إلى السلاح والقتال بين الأخوة بهذا الشكل وفي شهر رمضان».

وأكد أبو الغيط ضرورة وقف التصعيد وحقن الدماء بشكل فوري، مشيرًا إلى استعداد الأمانة العامة للجامعة، للتدخل مع الأطراف المتصارعة لتحقيق ذلك.

أما السكرتير التنفيذي لمنظمة الإيغاد (الهيئة الحكومية للتنمية هي منظمة شبه إقليمية في أفريقيا مقرها جيبوتي) وكاورقني قبيهو فأعرب عن قلقه الشديد إزاء التقارير التي تتحدث عن القتال في أجزاء مختلفة من الخرطوم، داعيًا الجانبين إلى الوقف الفوري للقتال وتهدئة الموقف وحل خلافاتهما من خلال الحوار.

مخاوف من انعدام الأمن في السودان 
وقال قبيهو إن القتال لن يتسبب في انتكاسة فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى انعدام الأمن بشكل خطير، وعدم الاستقرار في السودان والمنطقة ككل.

وشدد على أن الهيئة الحكومية الدولية للتنمية ستستمر في وقوفها وتضامنها مع شعب السودان في تطلعه إلى السلام.

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