وزراء خارجية أميركا والسعودية والإمارات يبحثون الأوضاع في السودان خلال اتصال هاتفي

القاهرة - بوابة الوسط

تلقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اليوم السبت، اتصالاً هاتفيًا، من وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي االشيخ ‏عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال المشترك بين الوزاراء الثلاثة، بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، مع التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري، والعودة إلى الاتفاق الإطاري، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

إصابة طائرة ركاب سعودية

تعرّضت طائرة ركّاب تابعة للخطوط الجوية السعودية لأضرار جراء إطلاق نار، اليوم السبت في مطار العاصمة السودانية الخرطوم التي تشهد قتالاً عنيفاً، حسبما أعلنت شركة الطيران الوطنية السعودية.

مقتل ثلاثة مدنيين في الاشتباكات المتواصلة في السودان

قُتل ثلاثة مدنيين في الاشتباكات المتواصلة في السودان بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو في تحوّل مفاجئ للصراع إلى نزاع مسلح فيما تبادل الجنرالان الاتهامات عبر وسائل الإعلام.

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في تصريحات لقناة «الجزيرة»، أكد حميدتي إن قواته «لن تتوقف» إلا بعد «السيطرة الكاملة على كل مواقع الجيش». وشدد على أنه لا يمكنه التكهن بموعد توقف القتال. وقال لا أستطيع أن أحدد «متى تنتهي المعارك، فالحرب كر وفر».

من جهته قال الفريق أول البرهان في تصريحات منفصلة لقناة «الجزيرة»، إنه «فوجئ في التاسعة صباحاً» بحصار مقر قيادته من قبل قوات حميدتي حليفه السابق الذي يصفه اليوم بأنه «يقود ميليشيا مدعومة من الخارج».

المفاوضات تنتهي بنزاع مسلح مفتوح

وبدا أن المفاوضات التي كانت تجري بين الطرفين، بوساطة من أطراف عدة، انتهت إلى نزاع مسلح مفتوح. وحشد البرهان طائراته الحربية من أجل «تدمير» معسكرات قوات الدعم السريع في الخرطوم، في حين هاجم حميدتي قائد الجيش ولم يتردد في وصفه بـ«المجرم» الذي «يدمر البلاد».

واستيقظ 45 مليون سوداني، يصوم معظمهم العشر الأواخر من رمضان، على أصوات الأسلحة الثقيلة والخفيفة والانفجارات في الخرطوم وعدة مدن أخرى.

مطالبات الأمم المتحدة والجامعة العربية

وقالت نقابة الأطباء في بيان على فيسبوك إن ثلاثة مدنيين قُتلوا، اثنان منهم في مطار الخرطوم فيما لقي شخص ثالث حتفه أثناء المعارك في الأبيض بشمال كردفان (وسط السودان).

وطالبت الأمم المتحدة والجامعة العربية وواشنطن وموسكو بوقف «فوري» للقتال في السودان. أما الجارة القوية مصر فدعت الطرفين إلى «التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس».