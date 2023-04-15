حميدتي: لن نتوقف إلا بعد السيطرة على كل قواعد الجيش

القاهرة - بوابة الوسط

قال قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، الذي تخوض قواته معارك ضد الجيش النظامي بقيادة عبدالفتاح البرهان، إنه لن يوقف القتال إلا بعد أن يسيطر على كل قواعد الجيش.

وأكد حميدتي، في تصريحات عبر الهاتف لقناة «الجزيرة»، «لن نتوقف إلا بعد السيطر ة على كل مواقع الجيش (..) لا أستطيع أن أحدد متى ينتهي القتال فالحرب كر وفر»، بحسب وكالة «فرانس برس».

المعركة ستحسم خلال أيام

وأوضح «حميدتي»، أن قواته ليس لديها عداء مع الجيش السوداني، وأضاف «نحن مع خيار الشعب السوداني والجيش يجب أن يعود إلى ثكناته»، وذلك بعد ساعات من اندلاع اشتباات بين الطرفين، مؤكدا أن قواته بادرت بالقتال وحاولت السيطرة على مطاري الخرطوم ومروي.

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وتابع «نأسف للقتال مع أبناء شعبنا، لكن المجرم هو من أجبرنا على ذلك»، وفق قوله، في إشارة إلى رئيس المجلس الرئاسي السوداني عبد الفتاح البرهان.

وتابع حميدتي، «أوضحنا في بيان سابق أنه ليس لدينا عداء مع الجيش»، مؤكدا أن المعركة ستحسم خلال الأيام المقبلة لكن «لا يمكنني تحديد موعد انتهائها»، مضيفا أن وضع قواته جيد و«نسيطر على جميع المقار».