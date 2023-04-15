  • Alwasat News
Atwasat

حميدتي: لن نتوقف إلا بعد السيطرة على كل قواعد الجيش

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أبريل 2023, 03:05 مساء
حميدتي: لن نتوقف إلا بعد السيطرة على كل قواعد الجيش
قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو. (الإنترنت)
alwasat radio

قال قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، الذي تخوض قواته معارك ضد الجيش النظامي بقيادة عبدالفتاح البرهان، إنه لن يوقف القتال إلا بعد أن يسيطر على كل قواعد الجيش.

وأكد حميدتي، في تصريحات عبر الهاتف لقناة «الجزيرة»، «لن نتوقف إلا بعد السيطر ة على كل مواقع الجيش (..) لا أستطيع أن أحدد متى ينتهي القتال فالحرب كر وفر»، بحسب وكالة «فرانس برس».

المعركة ستحسم خلال أيام
وأوضح «حميدتي»، أن قواته ليس لديها عداء مع الجيش السوداني، وأضاف «نحن مع خيار الشعب السوداني والجيش يجب أن يعود إلى ثكناته»، وذلك بعد ساعات من اندلاع اشتباات بين الطرفين، مؤكدا أن قواته بادرت بالقتال وحاولت السيطرة على مطاري الخرطوم ومروي.

- حميدتي عن اشتباكات الخرطوم: على الجيش العودة إلى ثكناته.. وما يجري هو ثمن الديمقراطية

وتابع «نأسف للقتال مع أبناء شعبنا، لكن المجرم هو من أجبرنا على ذلك»، وفق قوله، في إشارة إلى رئيس المجلس الرئاسي السوداني عبد الفتاح البرهان.

وتابع حميدتي، «أوضحنا في بيان سابق أنه ليس لدينا عداء مع الجيش»، مؤكدا أن المعركة ستحسم خلال الأيام المقبلة لكن «لا يمكنني تحديد موعد انتهائها»، مضيفا أن وضع قواته جيد و«نسيطر على جميع المقار».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أكلات ماجدة 2» (حـ 15): الرز الأفغاني وتشيز كايك

«أكلات ماجدة 2» (حـ 15): الرز الأفغاني وتشيز كايك
رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): حلويات بريش في طرابلس

رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): حلويات بريش في طرابلس
«أرزاق تساق 2023» (حـ 14): تحت الصفر

«أرزاق تساق 2023» (حـ 14): تحت الصفر
30 فريقا في دورة الأخوة الجماهيري بتاورغاء

30 فريقا في دورة الأخوة الجماهيري بتاورغاء
أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري

أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري
تحدث عن ابتكارين.. مسؤول في فيسبوك: تشات جي بي تي «ليس ثوريا على الإطلاق»

تحدث عن ابتكارين.. مسؤول في فيسبوك: تشات جي بي تي «ليس ثوريا على الإطلاق»
«كتب ليبية 2» (حـ9): كتاب «ذكريات حياتي»، وهبي البوري

«كتب ليبية 2» (حـ9): كتاب «ذكريات حياتي»، وهبي البوري
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 15): مقلب توصيل البيتز 2

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 15): مقلب توصيل البيتز 2
رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): مطعم العم وردي (مصر)

رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): مطعم العم وردي (مصر)
«أطفال أبطال» (3)‎: الرفيقين

«أطفال أبطال» (3)‎: الرفيقين
خلونا نحلموا 4 (حـ 14): لافتات

خلونا نحلموا 4 (حـ 14): لافتات
«أكلات ماجدة 2» (حـ 14): بيتزا الخضروات ومحلبية اللوتس

«أكلات ماجدة 2» (حـ 14): بيتزا الخضروات ومحلبية اللوتس
«أرزاق تساق 2023» (حـ 13): السرايا

«أرزاق تساق 2023» (حـ 13): السرايا
كاريكاتير حليم - ارتفاع الأسعار مع قرب عيد الفطر

كاريكاتير حليم - ارتفاع الأسعار مع قرب عيد الفطر
تقدم واعد في تشخيص الإصابة بمرض باركنسون

تقدم واعد في تشخيص الإصابة بمرض باركنسون
فلوريدا تحظر الاجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل

فلوريدا تحظر الاجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل
العماري: عندما يتورط الشاعر في التنظير لتجربته كمن يفسد قهوته بزيادة السكر

العماري: عندما يتورط الشاعر في التنظير لتجربته كمن يفسد قهوته بزيادة السكر
الحداد: سنحافظ على وحدة التراب وحرمة الدم ومدنية الدولة

الحداد: سنحافظ على وحدة التراب وحرمة الدم ومدنية الدولة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الطيران الحربي السوداني يقصف قواعد تابعة لقوات الدعم السريع في الخرطوم
الطيران الحربي السوداني يقصف قواعد تابعة لقوات الدعم السريع في ...
رويترز: اشتباكات في مقر تلفزيون السودان الرسمي
رويترز: اشتباكات في مقر تلفزيون السودان الرسمي
حميدتي عن اشتباكات الخرطوم: على الجيش العودة إلى ثكناته.. وما يجري هو ثمن الديمقراطية
حميدتي عن اشتباكات الخرطوم: على الجيش العودة إلى ثكناته.. وما ...
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟
موفد الأمم المتحدة للخرطوم يدعو لوقف «فوري» لإطلاق النار
موفد الأمم المتحدة للخرطوم يدعو لوقف «فوري» لإطلاق النار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط الخرطوم
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط ......
الهلال الأحمر: إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى
الهلال الأحمر: إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين ......
اعتقال أكثر من 350 فلسطينيا داخل المسجد الأقصى.. وغزة ترد بالصواريخ
اعتقال أكثر من 350 فلسطينيا داخل المسجد الأقصى.. وغزة ترد ......
برلين تدعو إلى «الهدوء» بعد الاقتحام الإسرائيلي للأقصى
برلين تدعو إلى «الهدوء» بعد الاقتحام الإسرائيلي للأقصى...
الحكم على الصحفي الجزائري إحسان القاضي بالسجن خمس سنوات
الحكم على الصحفي الجزائري إحسان القاضي بالسجن خمس سنوات...
المزيد
قوات الدعم السريع السودانية: سيطرنا على القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش
قوات الدعم السريع السودانية: سيطرنا على القصر الرئاسي ومقر ......
حميدتي: لن نتوقف إلا بعد السيطرة على كل قواعد الجيش
حميدتي: لن نتوقف إلا بعد السيطرة على كل قواعد الجيش...
نقابة الأطباء: ثلاثة قتلى مدنيين في معارك السودان
نقابة الأطباء: ثلاثة قتلى مدنيين في معارك السودان...
موفد الأمم المتحدة للخرطوم يدعو لوقف «فوري» لإطلاق النار
موفد الأمم المتحدة للخرطوم يدعو لوقف «فوري» لإطلاق النار...
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟...
المزيد